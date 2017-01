Cliente de RC ganha carro 0km em sorteio de Natal do Shopping Piracicaba

Isso porque ela foi a ganhadora do Hyundai HB20 2017 zero quilômetro sorteado pelo Shopping Piracicabana campanha de Natal, no dia 26 de dezembro.

Aos 65 anos, a comerciante aposentada conta que tirou carta há apenas cinco anos e que ainda não tem muita experiência em dirigir. Por isso, a emoção de ganhar um carro foi indescritível. “Quando depositei os cupons na urna ninguém apostou muito que eu ganharia. Quando ouvi a notícia que fui sorteada, minha alegria foi tanta que chorei de emoção e fiz uma verdadeira festa para compartilhar a novidade”, comemora.



Regina, que frequenta o centro de compras praticamente todos os domingos e gosta de ver a diversidade de lojas e vitrines, depositou nove cupons na urna da campanha e contou com a ajuda de irmãos e sobrinhos para chegar nesta quantidade. Ela ainda enfatiza que já participou de outros sorteios, mas todos com prêmios menores. “Sempre que tenho a oportunidade participo de promoções. Já ganhei cafeteira e jogo de panelas, mas ganhar um carro é uma felicidade única”, completa.



Fabricado na unidade da multinacional Hyundai instalada em Piracicaba, o HB20 tem produção 100% nacional e é considerado um fenômeno entre as revistas especializadas. Sucesso de crítica e de público, o carro teve ótima receptividade entre os consumidores desde o lançamento.



Com capacidade para transportar confortavelmente cinco adultos, o HB20 oferece a perfeita harmonia entre textura, tonalidade dos tecidos e painel. A parte exterior traz uma mistura de sensualidade, esportividade e fluidez. A visão frontal, com faróis alongados e para-choque agressivo, e a lateral volumosa, com vincos demarcados, reforçam o dinamismo do modelo. O interior do HB20 foi desenvolvido para oferecer mais conforto e sofisticação aos passageiros.



Além do carro, o Shopping Piracicaba ainda sorteou cinco máquinas de bebidas B. Blend Brastemp. Para participar, os clientes deveriam trocar as notas fiscais que totalizassem R$ 300 por um cupom da promoção e depositar preenchido na urna instalada no SAC (piso L1).



Confira a lista com todos os ganhadores

DATA – PRÊMIO – GANHADOR (A)

07/12/2016 – Brastemp B. Blend – Anselmo Tadeu Gheler

12/12/2016 – Brastemp B. Blend – Luis Paulo Zabin

19/12/2016 – Brastemp B. Blend – Alexandre Rodrigues de Andrade

26/12/2016 – Brastemp B. Blend – Marilu Rodrigues

26/12/2016 – Brastemp B. Blend – Thais Pizinari