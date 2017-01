CCR AutoBAn realiza campanha “Férias Seguras”

A campanha estará, com a distribuição, nas praças de pedágio de Campo Limpo e Caieiras, na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e Perus, na Via Anhanguera (SP-330), de folhetos com orientações sobre a importância da direção segura e da adoção de alguns procedimentos simples para evitar imprevistos que possam atrapalhar a viagem durante este período de férias.



Além da distribuição dos folhetos, a concessionária também veiculará mensagens nos painéis eletrônicos instalados nas rodovias e no site da CCR AutoBAn – www.ccr.com.br/autoban.



Campanhas

A CCR AutoBAn mantém, em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária, cronograma anual com a realização de diversas campanhas de segurança com orientações sobre condução segura em rodovias, como esta sobre “Férias Seguras”. As campanhas integram o Programa de Redução de Acidentes (PRA) que propõe, a partir da análise das ocorrências, ações preventivas.



Dicas de segurança para quem vai pegar a estrada nestas férias

De carro

• Revise o veículo antes de pegar a estrada, dando especial atenção ao funcionamento das lanternas, palhetas do limpador de para-brisa, água do radiador e nível do combustível

• Todos os ocupantes devem usar cinto de segurança, inclusive no banco de trás

• Disponha corretamente a bagagem

• Ultrapasse somente com segurança

• Pare no acostamento somente em caso de emergência

• Respeite os limites de velocidade

• Atente-se a correta colocação dos assentos e cadeirinhas para bebê

• Verifique o bom estado e a calibragem dos pneus



De moto:

• Capacete para os dois ocupantes

• Procure utilizar roupas claras e com refletivos, luvas e botas

• Antena de proteção

• Fique de olho nas condições da moto: combustível, nível de óleo no motor, freios, faróis e estado dos pneus