Atenção bolsistas

Os bolsistas integrarão a equipe do projeto temático "ESTUDOS INTEGRADOS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS", um auxílio à pesquisa vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

O principal objetivo do projeto temático é controlar a atividade de formigas cortadeiras visando reduzir a sua ação como praga agrícola e formação de recursos humanos. São três bolsas que têm como objetivos específicos:

A) obtenção de produtos naturais, seus efeitos tóxicos sobre formigas cortadeiras, seu fungo simbionte, leveduras presentes no formigueiro, efeito de inibição de enzimas, em laboratório e no campo, incluindo compostos complexado com metais (metalo-inseticidas luminescentes inteligentes) e microencapsulados visando aumentar a atividade inseticida e fungicida, conhecer os mecanismos de ações e os seus sítios ativos;

B) Obtenção, expressão e imobilizações de enzimas em fase sólida de cromatografia líquida de alta eficiência e construir microeletrodo modificados com as mesmas (pectina esterase e xilanase de recombinantes de fungo simbionte e outras envolvidas nos mecanismos de ação inseticida) e expressão destas enzimas a partir das formigas e seus microrganismos associados.

Os bolsistas selecionados para as bolsas trabalharão nos laboratórios coordenados pelos profs. Drs. João B. Fernandes, Paulo Cezar Vieira, Maria Fátima das G. Fernandes da Silva, Dulce Helena Ferreira de Souza e Ronaldo Cenzi Faria no Departamento de Química da UFSCar (DQ), nas áreas de interface de produtos naturais, microeletrodos e enzimologia. Todos os bolsistas desenvolverão pesquisa com particular ênfase no controle de formigas cortadeiras.

As inscrições serão feitas exclusivamente por e-mail. Os candidatos deverão enviar carta de interesse indicando se o interesse é pelas bolsas e curriculum vitae atualizado, incluindo trabalhos publicados que atestem a capacidade de realização do projeto para o endereço do coordenador do projeto temático djbf@ufscar.br.

Requisitos para a candidatura – O candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

– Ter doutorado em áreas de Química Orgânica, Bioquímica, Biologia e afins;

– Ter obtido o título de doutor há no máximo 7 anos;

– O candidato deverá possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento do projeto;

– É desejável que o candidato tenha fluência em inglês;

– O candidato deverá dedicar-se integralmente e exclusivamente às atividades do projeto;

– Não ter vínculo empregatício;

– Não estar recebendo bolsa de pós-doutorado;

– O candidato deverá ter habilidade para organizar tarefas de pesquisa com independência e auxiliar nas atividades de rotina ligadas diretamente ao desenvolvimento do projeto;

– O candidato deverá estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua candidatura pela FAPESP.

– Sumula curricular;

– Carta de recomendação de profissionais da área;

– Relato de experiência profissional e motivação quanto à função a ser exercida;

– Cópia de três artigos que considera importante na área do edital.

Seleção – A seleção do bolsista deverá ser realizada através da análise da documentação recebida;

Resultado – O resultado será enviado ao candidato por meio de email a partir do dia 31/01/2017.

Bolsa – O candidato selecionado receberá financiamento pela FAPESP, sendo contemplado com uma bolsa de pós-doutorado, com duração de 12 meses, com possibilidade de mais 3 renovações de 12 meses cada.

Início das atividades – O candidato selecionado deverá estar apto a iniciar as atividades tão logo seja aprovada a sua candidatura pela FAPESP.