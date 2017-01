Shopping Rio Claro promove Saldão de Natal

No período de 2 a 8 de janeiro, os clientes do centro de compras encontram produtos com até 70% de desconto

O Shopping Rio Claro promove de 2 a 8 de janeiro o seu tradicional Saldão de Natalpara que os clientes possam comprar produtos com preços com até 70% de descontos, e ainda concorrerem ao sorteio do Honda HRV Zero Km da Campanha de Natal.

“Esta iniciativa do Shopping Rio Claro quer oferecer aos consumidores a oportunidade de comprarem itens de marcas consagradas com excelente qualidade e preços realmente baratos”, destaca Everton Moreira, Gerente Geral do Shopping Rio Claro, completando que no mix de produtos e serviços do centro de compras é possível encontrar desde peças de decoração e brinquedos até produtos de alta tecnologia, moda e acessórios, joias, relógios e perfumes importados.

Além das compras, os clientes também podem desfrutar das delícias gastronômicas da área de alimentação, como cafés e doces finos a refeições completas, culinária oriental lanches, sucos e sorvetes.

“Também programamos diversas atrações especiais para entreter as famílias durante as compras, como apresentações musicais e atividades para as crianças, como Teatro de Fantoches e show de mágica”, finaliza Everton Rondini.

Com tantas facilidades, não dá para perder esta chance de fazer boas compras no Saldão de Natal do Shopping Rio Claro.

Confira a programação das atrações especiais do Saldão de Natal:

– 2 de janeiro: apresentação musical com Eliza e Dimas, com o melhor do flashback anos 1960 a 1980, a partir das 19h30 na Praça de Alimentação

– 3 de janeiro: apresentação da banda de jazz Mississippi, a partir das 18h

– 4 de janeiro: apresentação musical com o daxofonista Welligton Camargo, a partir das 19h, no deque em frente às Lojas Renner

– 5 de janeiro: apresentação musical com o violinista Leandro Algisi, a partir das 19h

– 6 de janeiro: apresentação da banda de jazz Mississippi, a partir das 18h

– 7 de janeiro: apresentação do mágico Ben Hur, das 15h às 18h

– 8 de janeiro: Teatro de Fantoches, com sessões às 16h e 17h, na Praça de Alimentação