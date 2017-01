Rio Claro vai ganhar Central de Segurança

O objetivo do prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, é criar a Central de Segurança do município, já que o local é um ponto estratégico localizado na avenida Tancredo Neves, um das entradas de Rio Claro.

“Temos que fazer com que este espaço seja bem usado não só pela nossa Guarda Civil Municipal, como também pela Polícia Civil e Militar, já que a base da Guarda Civil existente no Terminal Rodoviário está desativada. Com as mudanças, teremos câmeras de monitoramento 24 horas em ambos os locais”, explica Juninho.

Conforme observou o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, é necessária a instalação de um sistema de monitoramento integrado com a Guarda Civil Municipal, pois as câmeras daquele local não funcionam. “Vamos usar o espaço de maneira a ampliar a segurança no município”, cita Bellagamba.

Os serviços de orientação turística que vinham sido prestados pela prefeitura serão mantidos, sendo desenvolvidos em novo local, a ser definido.