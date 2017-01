Ana Lucia Missaglia Guarnieri

Festa dos Santos Reis, no Folclore Brasileiro, Reis Magos do Oriente ao Ocidente, dia 6 próximo, são comemorados como os sábios que visitaram a Jesus, na Gruta, em Belém, guiados por uma estrela que os conduziu até o maior acontecimento de que se tem notícia até hoje: a “instalação” da Luz, através do Menino que, com apenas pouco mais de 2000 anos de História (que tem bilhões de datas arqueológicas reconhecidas pelo homem) transformaria a Terra pelo seguimento dos que tem boa vontade, até a “Civilização do Amor”.

Em contrapartida, Raphael Tonon, professor de História, Filosofia e Ensino Religioso, comunicou (28-12-2016) no Opinião Pública, que o recente pedido do Papa Francisco para que conventos, monastérios e instituições eclesiásticas abram suas portas aos migrantes e lhes ofereçam apoio necessário, causou constrangimento, pois “resolver problemas teóricos sempre é fácil (…) difícil é conviver com a realidade nua e crua”.

E Tonon acrescenta: “A Europa tem se aplicado tanto em apagar sua identidade cristã e se vê às voltas com a imperiosa necessidade de amar o próximo (…) Desaprendeu o que fazia parte de sua identidade: a caridade”. Enquanto o fundamentalismo religioso se espalha como pólvora, minando as comunidades pelo mundo, “o mesmo Cristo, que se refugiou no Egito, fugindo de Herodes (depois da visita dos Reis Magos) segue sendo, agora, perseguido no seu corpo místico, a Igreja, segue sofrendo em cada ser humano que sofre.”

Para piorar, no fim dos tempos ( em sinais de transformação) surgem os falsos profetas que atiram pensamentos por todos os lados a gerar confusão e discórdia. Por exemplo, diante do fato de ser o computador uma réplica do cérebro humano e, em frações de segundos, informar quantas vezes a palavra Deus aparece na Bíblia , coisa que o homem levaria muito tempo (teria que ler a Bíblia toda) para responder, pode supor que o ser humano tenha inventado algo maior do que si mesmo.–Onde está Deus, agora? “Onde está teu irmão”? (Foi o lema da CF de alguns anos atrás).

Isso que “achata” a memória do ser humano, como fato da manifestação do divino em nossa vida (–até que ponto o Criador, o Pai, nos deixa participar da Sua Obra infinita, já que a Terra é uma poeira no Universo?) pode tornar-se pedra de tropeço e “tirar” o lugar do Menino-Deus em nosso meio (e estamos na Epifania!) . Como ouvimos num programa de música caipira de passagem do Ano: “Amizade boa é a que nos leva ao Paraíso”. (- Pensamento ou fato, realidade?)

Outra vez nos encontramos em Rio Claro (a cidade AZULAMADA ,na expressão eterna do expoente feminino da sua Cultura, Cida Bilac) em cujos segmentos sociais- em todos – ricamente se encontram sementes, flores e frutos da fé, da solidariedade, da simpatia e da cultura, para celebrar a visita dos Reis Magos ao Senhor-Menino, nascido da Imaculada Maria -Aparecida dos brasileiros- sob a tutela do que se tornou o mais justo dos protetores da humanidade: são José. A Sagrada Família, que recebeu os santos Reis, é um fato. (Hoje seus dados estão nos anais da literatura científica, resguardando as tumbas dos ilustres visitantes).

E o Menino-Luz recebeu ouro, incenso e mirra como presentes, confirmando a realeza, o perfume da graça e a oferta do sacrifício do seu Amor de Rei dos reis em nosso meio.

Nas coisas não materiais que se adquirem pela boa vontade, pela fé e esperança, somos hoje convidados a receber esta magna visita. Desde a simpatia das romãs para que não nos faltem meios à subsistência até as mais altas conquistas para toda humanidade: Verdade, Justiça, Vida , em que o Amor seja a Face de Deus voltada ao irmão(sem distinção de raças, credos, crenças, nações, comportamentos, ideologias) digno de estar em nosso meio e espelhar a Misericórdia divina. Como a compartilhada ,hoje, conosco pela sabedoria de Gaspar, Melchior e Baltazar ao guiarem-se pela Estrela que os levou até o maior acontecimento de todos os tempos: Deus feito Homem, nos braços de Maria.