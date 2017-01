Juninho da Padaria toma posse no Gabinete

O ex prefeito ao lado da sua vice Olga Salomão, a oficial de Gabinete Dora Trivelatto, os secretários José Maria Chiossi, José Renato Gonçalves, Valtimir Ribeirão, Sérgio Desiderá, Dr. Geraldo Barbosa, De Lucca, Ney Fina, a diretora de comunicação Tassi Spego e ex- vereador Agnello de Matos no Gabinete.

Em cerimônia o ex-prefeito Altimari se colocou a disposição do Prefeito Juninho no que for preciso. Em seu discurso Du Altimari falou sobre a importância da presença da família “Quando eu decidi ser prefeito minha esposa Rosana não queria, mas depois ela notou que se não estivesse ao meu lado o casamento não iria suportar, para não desmanchar a família ela passou a estar presente em minha vida pública. Ao longo destes oito anos nós entregamos a nossa vida para Rio Claro e estivemos juntos, ela a frente do Fundo Social e também em casa passou a acumular funções. Desejo a você Juninho que você tenha também o apoio da sua esposa e de sua família, cumprimento seus pais aqui presente e digo a eles que é muito importante esse apoio para nossa vida pública”. Salientou Altimari