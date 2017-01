Juninho da Padaria (DEM) e vereadores são empossados

Na manhã desse domingo (1 de Janeiro) o prefeito eleito Juninho da Padaria e seu vice, coronel Bellagamba (PTB) e os 19 vereadores foram empossados. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal e foi prestigiada por inúmeras autoridades, como o Deputado Estadual Aldo Demarchi (DEM), Major e Comandante Interino do 37º Batalhão da Polícia Militar, Rodrigo Eval Arena, representantes de várias religiões, familiares dos eleitos e população em geral.

Ao iniciar os trabalhos da solenidade após a entrada dos 19 vereadores e do Prefeito e seu vice Coronel Bellagamba. O então presidente da mesa diretora o vereador Paulo Guedes (PSDB) prestou uma homenagem ao Sr. Heitor Bellagamba que faleceu na manhã de sábado (31), pai do vice-prefeito Coronel Bellagamba, a leitura do texto emocionou o vice-prefeito seus familiares e os presentes a homenagem contou ainda com um minuto de silêncio.

Após a homenagem iniciou-se a seção de posse com o juramento dos 19 vereadores e a assinatura do termo de posse.

Vereadores empossados

O protocolo apresentou os vereadores em ordem alfabética, dividimos em dois grupos os reeleitos: Paulo Guedes (PSDB), Maria do Carmo Guilherme (PMDB), Pereira (PTB), Pastor Anderson Christofoletti (PMDB), Julinho Lopes (PP) e Geraldo Voluntario (DEM) e os novos vereadores que estão iniciando o primeiro mandato são: Luciano Bonsucesso (PR), Val Demarchi (DEM), Seron do Proerd (DEM), Andre Godoy (DEM), Hernani Leonhardt (PMDB), Rogerio Guedes (PSB), Carol Gomes (PSDB), Irander Augusto (PRB) e Adriano La Torre (PP), Andreeta (PTB), Thiago Japonês (PSB), Ney Paiva (DEM) e Yves Carbinatti (PPS).

Posse do Prefeito e seu vice

Ao anunciar a posse do Prefeito João Teixeira Junior e de seu vice Coronel Bellagamba o presidente da mesa Paulo Guedes demostrou grande confiança e ambos foram aplaudidos os mesmos também fizeram o compromisso e assinaram o termo de posse diante da Câmara Municipal.

Na sequência cada um dos vereadores tiveram 5 minutos para falar, a maioria aproveitou a oportunidade para agradecer aos presentes, saudar mesa diretora, as autoridades e em especial aos familiares e os votos que tiveram. A vereadora Carol Gomes disse “estamos aqui em busca da credibilidade do Legislativo, o povo está desacreditado de seus governantes” salientou a jovem vereadora. Já a vereadora Maria do Carmo Guilherme disse; “mais uma vez eu recebo o cargo de vereadora como um presente de confiança no meu trabalho e renovo mais uma vez o compromisso de estar sempre presente e a disposição do munícipe e suas necessidades”, frisou a experiente vereadora. Já o jovem vereador Yves Carbinatti agradeceu a confiança de cada um dos 865 votos e disse que sua dificuldade de locomoção não será obstáculo de sua constante luta junto ao Legislativo e relembrou de outros portadores de deficiências que passaram pela Câmara”.

Ao ocupar a tribuna o prefeito Juninho da Padaria agradeceu aos eleitores falou do orgulho que sente da humildade de seus familiares principalmente de seus pais e de sua origem, disse que sua gestão será baseada nas prioridades ele quer governar para todos mas estará sempre de olho na periferia de onde ele com muito orgulho é morador. Ele estará em busca de uma cidade mais promissora e sabe que haverá muito trabalho pela frente. “Quando um Justo Governa o povo se alegra, quando um Ímpio Governa o povo entristece” finalizou o prefeito Juninho da Padaria.

Histórico

João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, tem 36 anos, foi vereador por três mandatos e é líder do DEM em Rio Claro.

Morador do bairro Benjamim de Castro, ele é padeiro e confeiteiro profissional, casado e pai de uma filha.