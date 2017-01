Juninho começou cedo trabalho na prefeitura

Embora o expediente nas repartições públicas municipais nessa segunda-feira (2) tenha sido iniciado no período da tarde, logo pela manhã Juninho reuniu seu secretariado no Paço Municipal para definir e elencar as primeiras ações para os primeiros cem dias.

Juninho reforçou o pedido para que os secretários municipais inicialmente dêem prioridade à manutenção da cidade, não só no que diz respeito às praças e vias públicas, mas a todos os locais de atendimento direto ao público. “O cidadão merece toda a atenção e respeito, este é nosso foco”, ressalta Juninho.

À tarde, o prefeito e alguns de seus secretários saíram às ruas para vistoriar alguns locais que deverão passar por reestruturação, enquanto todos os demais desenvolveram atividades em suas secretarias.

Nesta primeira reunião de sua equipe de trabalho, o prefeito Juninho determinou que todos seus secretários verifiquem pessoalmente a situação dos equipamentos públicos e tracem uma linha de ação a partir de prioridades. “Temos que devolver a cidade aos cidadãos o quanto antes, daí a necessidade de recuperarmos os espaços públicos”, afirmou.