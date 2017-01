André Godoy é eleito presidente da Câmara

Após a solenidade de Posse do Prefeito e seu vice e dos 19 vereadores que Compõem o Poder Legislativo de nossa cidade foi realizada a Seção Extraordinária para a Eleição do Presidente da Câmara e dos secretários. Em seu primeiro mandato o vereador André Godoy (DEM) foi eleito o presidente da Câmara de Rio Claro. O democrata foi eleito por unanimidade entre os vereadores. O cargo de vice -presidente ficou para o vereador releeito Julinho Lopes (PP), que disputou o cargo com o vereador Pastor Anderson Christofoletti (PMDB). Foram 15 votos contra 4. O primeiro secretário para a Mesa Diretora do biênio 2017/2018 é o vereador reeleito Geraldo Voluntário (DEM). O cargo de 2º secretário ficou para Pereirinha (PTB).