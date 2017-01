Água tratada chega ao distrito de Assistência

Nesse sábado (31), último dia de 2016, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) realizou procedimentos finais de interligação ao sistema de distribuição de água para que os moradores passem a receber água tratada nas torneiras de suas casas. Atualmente a água utilizada em Assistência vem de poço artesiano.

“O Daae concluiu a interligação das adutoras ao reservatório recentemente construído e, nos próximos dias, poderá começar a distribuir água tratada à comunidade de Assistência e região”, informou o prefeito Du Altimari.

Para conseguir integrar o distrito ao sistema público de água tratada, o Daae precisou implantar uma adutora e construir um reservatório com capacidade de 1.000 m³. A água será bombeada da Estação de Tratamento de Água 1, no bairro Cidade Nova, até o reservatório, de onde será distribuída para os imóveis.

Em algumas etapas, as obras foram de difícil execução, como na travessia da Rodovia SP-127, que liga Rio Claro ao município de Piracicaba e é acesso ao distrito de Assistência.

Investimento

Nas obras hidráulicas para atender o distrito da Assistência foram investidos mais de R$ 2 milhões, sendo R$ 830 mil para a construção do reservatório e cerca de R$ 1,2 milhão na implantação de seis quilômetros de adutoras de reforço, saindo do Jardim Novo até a Assistência, interligando o distrito à área urbana de Rio Claro.

Historicamente, o abastecimento no distrito é feito através de um poço profundo – perfurado no início da década de 80. No período de estiagem, as reservas ficam muito baixas, dificultando o processo de bombeamento, em períodos onde o consumo é maior. Nos últimos anos, o Daae fez intervenções emergências para reduzir o problema, mas com o forte crescimento populacional e industrial da região foi necessário elaborar projetos de infraestrutura e buscar recursos no governo federal para implantar as melhorias necessárias.