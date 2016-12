Profissionais que passam a virado do ano trabalhando

As pessoas valorizam muito a festa de Ano Novo, porque sentem o desejo de se renovar. As comunidades antigas expressavam isso através de ritos: jogavam fora roupas e objetos, querendo eliminar o que, em suas vidas, estava “envelhecido”. No primeiro momento do Ano Novo, todos peregrinavam a uma montanha alta para ver uma paisagem nova ou banhavam-se, em um rio ou no mar, para acolher o tempo novo dado por Deus. Até hoje, os ritos que ocorrem nas praias brasileiras, em homenagem a Iemanjá, (nome que a religião dos Orixás dá à manifestação de Deus nas águas do mar), revelam este desejo de renovação.

Mas para alguns trabalhadores, toda essa comemoração é quase que impossível, pois algumas funções exigem do trabalhador, muita paciência e compreensão, pois têm que passaram a virado do ano trabalhando.

Como a equipe do Corpo de Bombeiros, que passam a “virado do ano”, portanto hoje, trabalhando, fazendo atendimento para toda a comunidade de onde estiverem.

Depoimento de um destes – “Para a gente que fica de plantão, já deu para acostumar depois de tantos anos, mas a nossa família é que mais sente falta, por querer que a gente esteja no lado e não entender que esse é o nosso trabalho. Mas no final acabam entendendo, embora fiquem tristes”. Explica

Na “virado do ano” permanece uma equipe de Bombeiros, e mais um bombeiro ainda fica de plantão atendendo pelo 192, que trabalha como plantonista das ambulâncias. “Na hora da virado do ano, a gente toca a sirene e se confraterniza entre nós, recebemos também muitos telefonemas de familiares e também da comunidade que querem desejar a equipe do Bombeiro Feliz Ano Novo. Na realidade nós estamos longe da família da gente, mas perto de toda a comunidade. Espero que seja uma “virada de ano” calma, como foi ano passado e, com foi o Natal, que atendemos poucas ocorrências sem gravidade alguma.” Finaliza

Plantão Policial 190

O Plantão Policial 190 que atende pelo Centro de Atendimento e Despacho, uma equipe de policiais estará trabalhando no plantão enquanto pessoas e famílias inteiras se divertem. Este ano assim como em outros anos a equipe do plantão policial da “virada do ano” quase sempre é a mesma que estarão atendendo no 190, além das viaturas que estarão pelas ruas e avenidas da cidade atendendo o chamado do 190 para proteção a população.

“Ano passado, nós passamos uma “virada de ano” bem movimentada, foram muitas brigas de ruas, em famílias, muito vandalismo. Não foi uma passagem de ano calma. Espero que este ano, a moçada saiba se divertir melhor e que a passagem deste ano seja mais tranquila” – frisa um dos plantonista da PM.

Os policiais ainda contaram que embora seja um trabalho, mesmo assim eles realizam uma confraternização entre eles, mas sempre atento ao trabalho e a solicitações da comunidade. Recebem, também muitos cumprimentos de familiares que ligam para dar uma força para que a noite passe mais rápida.

“Esperamos que seja uma passagem de ano feliz para toda a comunidade e que 2017 seja melhor que 2016. E que a galera saiba se divertir com responsabilidade e mais tranquilidade. São os votos da equipe de plantão do 190”

Pronto Atendimento

Depois de checar junto do atendimento que socorrem as pessoas nas ruas, como os bombeiros, ambulância, telefonistas, guardas noturnos, plantão policial entre outras profissões que exigem esse sacrifício do trabalhador, que é ficar em datas especiais longe das famílias, como Pronto Atendimento ou o PA, UPA, equipe do SAMU que mesmo em noites normais muitas vezes bem movimentados, em noite de festa então…

Técnico de Enfermagem, médicos, enfermeiras, todos vão deixar suas famílias em casa para passar a “virado do ano” trabalhando se dedicando com paciência, carinho e atenção junto das pessoas que por ventura tiverem que passar por atendimento médico, todos estarão de prontidão.