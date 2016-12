Prefeitura entrega primeira etapa da restauração do Museu Histórico de RC

O prefeito Du Altimari entregou na manhã de sexta-feira (30) a primeira etapa das obras de restauração do Museu Amador Bueno da Veiga, uma das referências do Centro Histórico de Rio Claro

“O valor cultural e arquitetônico do prédio e o que ele representa para a preservação da memória de nossa cidade nos motivaram a reerguer uma estrutura que foi praticamente toda destruída pelo fogo”, comenta Altimari.

O investimento na primeira etapa das obras, entregue nessa sexta-feira, totaliza R$ 4.236.000,00. A segunda etapa, que já foi quase 50% executada, está orçada em R$ 1,5 milhão e inclui portas e janelas, além de acabamento do banheiro.

Erguida há 153 anos, em 1863, o Solar da Baronesa está sendo restaurado nos padrões dos melhores museus do mundo. Por fora, o trabalho detalhado de reconstrução recuperou as características originais do prédio. Por dentro, as instalações são modernas e incluem melhorias em relação à estrutura original, como elevador. Os amplos salões, criados em três pavimentos – dos dois que existiam – poderão receber muitos eventos.

O museu fica na Avenida 2 com a Rua 7 e é tombado como patrimônio histórico. Cento e dez toneladas de ferro sustentam o novo desenho do museu. Os recursos financeiros para o restauro do museu são majoritariamente do governo federal. Na primeira etapa da obra o município recebeu R$ 3.900.000,00 e a prefeitura deu contrapartida de R$ 336.000,00. Para a segunda etapa o governo federal está repassando R$ 1.469.500,00 e a contrapartida da prefeitura é de R$ 30.500,00.

A obra está sendo acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com restauração do prédio será iniciado o trabalho de museologia, no qual serão definidos, entre outros detalhes, a disposição do acervo dentro do museu.