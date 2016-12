Novo governo recebe quase mil moradias e outras obras em andamento

Na relação dessas obras e projetos estão moradias, escolas, unidades de saúde, praça, museus, ponte, obras de saneamento e creches.

“Sabemos da importância dessas obras e projetos para a comunidade e desejamos sucesso aos novos gestores para que possam dar continuidade a tudo isso que iniciamos em benefício da nossa cidade”, afirmou o Prefeito Du Altimari ao entregar a lista ao prefeito eleito Juninho da Padaria, em reunião no Paço Municipal na manhã de sexta-feira (30), com a presença da comissão de transição do novo governo e de atuais secretários municipais.

“Desejo boa sorte a vocês e coloco-me à disposição para colaborar com a cidade. A disputa eleitoral é na hora da eleição, acabou a eleição só existe um partido que se chama Rio Claro”, ressaltou Altimari dirigindo-se aos futuros gestores da cidade.

Juninho da Padaria afirmou que “Rio Claro é maior do que as vaidades e disputas políticas” e agradeceu “ao prefeito Du e seus secretários pela colaboração nesta fase de transição” e disse “assumir com a comunidade o compromisso de dar continuidade aos projetos que são para o bem comum”. Juninho também lembrou que “o impacto financeiro negativo é uma realidade a ser enfrentada” e manifestou sua vontade de contar com a colaboração de Altimari em contatos na esfera federal.

Na relação entregue nessa sexta-feira, estão elencadas, entre outras obras e projetos em andamento, 928 apartamentos em construção, curso de medicina já autorizado, seis unidades de saúde da família, ponte do Terra Nova/Novo, museu histórico, Escola Sueli Marin, Creche no Terra Nova/Novo 2, Fatec com terreno já doado ao governo estadual, passagem de nível na RC-Piracicaba com projeto em elaboração, aeroporto regional com anteprojeto com área já definida, barragem na ETA 2 em fase final, Centro Dia do Idoso e compensações de 14 empreendimentos com total de R$ 2,5 milhões em obras.

Da reunião também participaram os secretários municipais Luci Ferreira (da Assistência Social), Heloísa do Carmo (da Educação), Japyr Porto (de Finanças), Marcos Machado (de Governo), Geraldo Barbosa (da Saúde), Regina Ferreira (Sepladema), Rodrigo Mussio (de Obras), a oficial de gabinete Dora Trevilatto e a diretora de comunicação, Tássia Espego. Da comissão de transição estiveram o vice-prefeito eleito, Marco Antonio Melli Bellagamba, Gilmar Dietrich, Leopoldo Dalla Costa de Godoy Lima e Anderson Rogério Golucci.