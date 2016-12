LUZES DA CIDADE UM NOVO COMEÇO

Augusto Hofling

Aproxima – se a virada do ano, uma parte da população está esperançosa, ou pessimista, eis que há razões para isto, mas para aqueles que confiam em Deus nunca se deve desesperar, porque existe exemplos bíblicos que mostram o valor da fé nos momentos críticos da vida até de uma nação. Temos o caso do rei Davi que já havia mostrado, desde pequeno, uma confiança fenomenal, mas de repente, teve de enfrentar uma revolta popular chefiada justamente pelo seu próprio filho Absalão. Embora perseguido Davi, em palavras e atos, demonstrava sua confiança no Senhor, tais palavras, até hoje, são próprias para os momentos críticos de nossa vida: “Diz o tolo em seu coração- Deus não existe”, Salmo l4. A tragédia maior era que seu filho, dotado de um físico privilegiado, comandava a revolta! Um verdadeiro pai ama o filho mais que a si mesmo! Foi muito triste para Davi assistir à morte deste filho, fez tudo para salvá-lo, mas isto aconteceu independente de sua vontade. Há alguma semelhança entre o destino de Davi e o de nosso povo: problemas políticos e grandes interesses econômicos individuais e coletivos, ambição pelo poder de um lado e pelo dinheiro de outro constituem o foco de todo o conflito, porém há sempre aqueles homens e mulheres que zelam pelo bem da causa pública. Esses criminosos que ficam ricos de poder e dinheiro, enquanto a população sofre fome e miséria cometem o crime hediondo, assim eles podem dizer como os tolos do Salmo de Davi: Deus não existe! Deus não passa de uma palavra inventada por aí! Nós, corruptos, vivemos na devassidão, devoramos banquetes, para nós não existe moral, porque somos espertos e absolutos, podemos roubar, matar crianças de fome, fechar escolas e hospitais, alem disto tudo enganamos o povo, fingindo que somos políticos bondosos, arrumamos emprego público para alguns e ao mesmo tempo podemos perseguir aqueles que não dançam a nossa música. O falso poder embriaga o político criminoso, a tal ponto que ele passa a acreditar no absolutismo de sua vontade. Neste caso o desprezo pela justiça divina chega ao limite da insensatez! Deus existe sim, Ele é o dono do poder absoluto, com uma simples ordem desfaz os desmandos dos criminosos natos que jamais entendem o que é justiça. A riqueza indevida, para estes é fruto de sua inteligência, Deus não passa de uma palavra inventada pelos otários! A prova disto é que ele consegue enganar toda uma população sofrida, provando assim que sua esperteza está acima de tudo. Grande ilusão: a esperteza do tolo dura um milionésimo de segundo comparada à eternidade de Deus.