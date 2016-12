Juninho define núcleo de gestão e indica novo nome para o DAAE

O novo secretariado que será efetivado a partir da posse do novo governo municipal no dia 1º de janeiro, em solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal.

O realinhamento busca otimizar a operacionalização da máquina administrativa com base em um planejamento estratégico, de forma a favorecer a redução de custos, a agilização do processo decisório e a alcançar um desempenho organizacional capaz de dar repostas efetivas às principais demandas da população através do estabelecimento de prioridades.



Em continuidade as medidas adotadas para promover a contenção de despesas, a atual Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos será extinta. O setor será comandado pelo Procurador Geral do Município, cargo que por indicação de Juninho confirmada nessa quarta-feira (28) será exercido pelo advogado Rodrigo Raghiante, que já integra o quadro de procuradores efetivos da prefeitura.





Governo e DAAE

Como consequência do realinhamento estratégico do secretariado e da extinção da atual Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sepladema), houve um reposicionamento de nomes na composição do primeiro escalão de governo.



A nova Secretaria de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico terá como titular Eliseu Almeida da Silva, que possui uma sólida experiência na área de controladoria, administrativa-financeira, com ascendência em planejamento financeiro, contábil, custos, orçamentos e gestão de negócios.



Comandada por Eliseu, a nova secretaria dará sustentação ao núcleo central de gestão do governo municipal atuando em sintonia fina com a Secretaria de Finanças e Administração, que terá como responsável o contabilista Gilmar Dietrich.



Com isso, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) que a princípio estaria sob responsabilidade de Eliseu, passará a ter como superintendente Francesco Rotolo, engenheiro civil com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Gestão de Negócios de Energia e especializado em pela Universitá di Messina (Itália) e pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia (Ibape).



Empresário do ramo de construção civil, Rotolo trabalhou por 35 anos na Cesp/Elektro. É consultor em treinamento e desenvolvimento, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp), membro do conselho técnico e de administração do Centro Cerâmico do Brasil e do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.



O geólogo Antonio Penteado, conforme já foi anunciado será o secretário municipal do Meio Ambiente.



Na avaliação de Juninho, o grande desafio para o primeiro ano de governo será o de equacionar as finanças, recuperar a capacidade de investimento, resgatar a autoestima do funcionalismo e melhorar a prestação de serviços públicos, principalmente nas áreas de Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura.



“Sempre que as circunstâncias exigirem faremos os ajustes necessários para fazer o que é preciso ser feito. E o objetivo será sempre o mesmo: criar condições adequadas para cuidar bem da cidade e dar mais atenção aos que mais precisam do amparo do poder público” – afirma.