Escolha a cor da sua roupa para o Ano Novo

O que vale realmente é a intenção quando usa determinada cor, pois é isso que potencializa seu efeito. É possível passar a virada do ano com uma cor diferente, ou seguir a tradição e utilizar o branco, mas combinado com outras cores.

Confira abaixo o significado de cada cor e aprenda como usá-las.

– Vermelho

É a cor das conquistas, das paixões e da sexualidade. Também é estimulante e impulsiona novos projetos e ideias. Se você quer iniciar o ano pensando em coisas novas ou buscando uma paixão arrebatadora, use no réveillon uma peça de roupa vermelha. Pode ser uma lingerie, um acessório ou um batom marcante. Para os homens, vale apostar em uma peça íntima nessa cor.

– Amarelo

É a cor da inteligência e da criatividade. Também é ativadora e dinâmica, traz muitas ideias, e é bastante conhecida por simbolizar a prosperidade e o dinheiro. Se você precisa dessa energia em sua vida, pode passar a virada do ano com um vestido ou uma sandália nessa cor. Os homens podem apostar em uma bermuda amarela bem transada. Aproveite que agora está na moda combinar cores intensas e crie um look descolado para o ano novo.

– Laranja

É a cor da coragem e ousadia, portanto ajuda a buscar novos desafios. Se anda precisando de uma forcinha extra para se envolver em algum projeto ou situação, use no réveillon uma blusa nessa cor, combinando com uma saia, calça ou bermuda branca.

Outra dica é utilizar uma roupa toda branca e arrematar o look com um cinto na cor laranja. Você também pode inovar com acessórios ou sapatos laranja. Bem ousado não?

– Verde

É a cor do equilíbrio, para quem busca entrar em 2017 com muita tranquilidade. Acho que todos precisam dessa cor. Use roupa íntima verde, ou utilize na maquiagem tons de sombra verde claro e escuro.

– Azul

É a cor da paciência, harmonia e serenidade, além de tranquilizar o corpo e a mente. Ao usar o azul na virada do ano, a proposta é entrar em 2017 de maneira zen, mais tranquila e sossegada.

Nesse caso, utilize uma peça de roupa íntima, calça, saia ou camiseta na cor azul. Também é possível usar roupa branca e apostar em bijuterias ou acessórios nessa cor, como colar, relógio, ou enfeites de cabelo. O importante é usar a criatividade.

– Violeta ou Lilás

É a cor da espiritualidade e da transformação. Quem busca momentos voltados ao autoconhecimento, pode usar alguma peça de roupa ou acessório nessa cor, combinando com o branco.

– Rosa

Trabalha afetividade, amor, harmonia e união, ajudando no equilíbrio dos relacionamentos pessoais. Essa cor deve ser usada principalmente por quem busca um relacionamento afetivo estável e duradouro. Vale usar um acessório, uma peça íntima ou a maquiagem em tons rosa claro ou escuro. Mescle essa cor com o tradicional branco.

Se acha que o rosa é uma cor um pouco apagada, escolha tons mais fortes. Mas é importante lembrar que independente da tonalidade, ao ser usada na virada do ano, a cor atrai a energia do amor.

– Branco

Essa cor é sempre bem-vinda na virada do ano. Falamos dela acima em combinação com outras cores, mas se você deseja passar o réveillon apenas de branco, também é válido. A cor remete paz e é tradição para algumas pessoas.

Sinta no coração o que realmente está precisando mais para 2017 e aproveite as dicas das cores para o Ano Novo. O mais importante é você se sentir bem com a produção que escolher. Que 2017 seja um ano de muita energia positiva para todos.