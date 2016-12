2017! …CRUZ, CREDO!

Ufa! Até que enfim! Chegamos vivos a 2017! Diz que a melhor notícia deste ano de 2016 é que ele chegou ao fim e nós sobrevivemos a ele. Ou como diria Cecilia Meireles: “Neste mês, começa o ano, de novo. Mas tudo é inútil: Eu e tu sabemos que é inútil que o ano comece.”

De fato, a gente não sabe ao certo o que fica melhor para esta última noite de 2016: se uma missa de ação de graças, ou uma boa seção de exorcismo ou descarrego, para espantar para bem longe todos os demônios que perturbaram a nossa vida neste ano que passou: o demônio da corrupção, do desemprego, da recessão, da esbórnia fiscal, da eleição de Trump, da instabilidade e turbulência institucional; o demônio da inflação, da insegurança, da violência, do terrorismo, da devastação da natureza, da pilhagem dos direitos, das muitas guerras que pontilharam o mapa do mundo, o estado islâmico; os demônios dos acidentes provocados pela natureza, dos acidentes provocados pelo homem- derrubada ou queda de aviões, o afundamento de barcos carregados de refugiados; a troca de plantonista do alvorada, os escândalos dos congressistas, a morte de Dom Paulo Evaristo Arns, a epidemia de zika, o distanciamento da Igreja em relação aos problemas do povo, etc, etc, etc. 2016 não nos poupou. Estivemos num barco à deriva num mar revolto.

As retrospectivas que a mídia fez dos acontecimentos de 2016 não animam ninguém a sentir saudades dele. Por isso, quem sabe, fosse melhor hoje um bom exorcismo, um bom descarrego, para impedir que os mesmos demônios invadam o ano de 2017.

De fato, dentro de poucas horas, estaremos vivendo um ano novo. Uma fração de segundos, quando os ponteiros e dígitos cruzarem a meia-noite, será o bastante para o relógio e o calendário nos empurrarem para o novo ano. Amanhã cedo, ou mesmo nos primeiros minutos da madrugada, estaremos tratando o 2016 como o “ano passado”, acrescentando um “graças a Deus” de alívio. E estaremos nos cumprimentando, nos abraçando, nos brindando porque estaremos em 2017.

É tão somente um novo dia. Afinal, amanhã, dia primeiro, será apenas e simplesmente a continuação da história de hoje, dia 31. E segunda-feira será uma segunda como todas as outras, talvez com mais dor de cabeça, enjoo de estomago e fígado estourado por uma ressaca monumental.

É apenas um dia. É apenas questão de arrancar mais uma folhinha do calendário. No entanto, o fato é que todos estaremos dando um passo no escuro (em todos os sentidos) e no desconhecido quando chegar à meia-noite. E todos os bons votos e brindes não vão clarear muito o quebra-cabeça.

Mas, neste contexto, a liturgia católica vem em nosso socorro: ela sugere que esta noite seja a noite da bênção. Por isso ela repassa para nós a fórmula de bênção que Deus ensinou a Moisés e Arão para toda passagem de ano, de mês e de semana, conforme está no Livro de Números, Cap 6, 24-26: “O Senhor Te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti Sua face, e te seja agradável. O Senhor dirija para ti o Seu Rosto e te dê a paz.”

Seria, quem sabe, a melhor forma de desejar um Feliz Ano Novo! Deixemos que o “Novo” ocorra em nossa vida, zerando nossos débitos de amor, e acatemos a proposta de Jesus a Nicodemos: “é preciso nascer de novo!” Que não só o ano do calendário seja novo, mas nós sejamos novos e renovados nele.

Pe. Otto Dana- Diocese de Piracicaba

