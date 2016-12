Veja locais que oferecem apoios psicológico e psiquiátrico gratuitos

Nesta época do ano, com tantas saudades remexendo a memória, a procura por atendimentos psicológico e psiquiátrico aumenta, isso porque a saudade pode atingir níveis obsessivos e provocar problemas sérios de saúde. A série especial da EPTV #Saudade de quê? abordou o tema nessa quarta-feira (27).

Na região, esse atendimento é prestado na rede pública e também em insitutições de ensino que oferecem cursos nas duas áreas. Em São Carlos, Araraquara e Rio Claro, o serviço é oferecido em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial e faculdades. Confira abaixo onde procurar ajuda.

SÃO CARLOS

UBS Azulville

Local: Rua Madre Marie Blanche, 1021, Azulville

Atendimento: das 7h às 17h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

UBS Botafogo

Local: Avenida José Pereira Lopes, 1650, Botafogo

Atendimento: das 7h às 17h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

UBS Cidade Aracy

Local: Rua Sebastião Lemos, 426, Cidade Aracy

Atendimento: das 7h às 17h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

RIO CLARO

Centro de Atenção Psicossocial III – CAPS III

Local: Prédio do antigo Pronto Atendimento do Cervezão, entre a UBS e a UPA, no bairro do Cervezão

Atendimento: de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde, com cinco pessoas por período.Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas – CAPS ad

Endereço: Avenida 2, 522, Centro

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil – CAPS ij

Endereço: Rua 11, 1945, Santa Cruz

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Centro de Referência da Infância e Juventude de Rio Claro – CRIARI

Endereço: Rua 3, perto da esquina com a Avenida 19, Saúde

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Centro de Especialidades em Saúde Mental – CESM.

Endereço: Rua 12, 175, Consolação.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Para participar: A Secretaria Municipal de Saúde oferece atendimento psicológico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). (fonte – G1/EPTV)