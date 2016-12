Progresso, Claret e Vila Nova recebem ações contra a dengue na sexta

No Jardim Progresso e Cidade Claret os agentes de saúde fazem visitas às residências e orientam a população sobre a doença, além de procurar e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor. O trabalho de nebulização continua atendendo o bairro Vila Nova.

A Fundação de Saúde orienta a comunidade para que redobre os cuidados nesta época de chuvas e calor, situação que contribui para a proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Outro lembrete importante é direcionado às pessoas que pretendem viajar na passagem do ano e nas férias. Antes de sair, o proprietário do imóvel deve adotar medidas preventivas, como inspecionar se não há possíveis criadouros no quintal, fechar os ralos e verificar se as calhas estão em condições adequadas para vazão de água das chuvas.