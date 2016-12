Inaugurada a praça do Centro Histórico

Ao inaugurar na manhã desta quinta-feira (29) o mais novo espaço de lazer, esporte, cultura e convivência de Rio Claro, o prefeito Du Altimari manifestou sua satisfação em ver concretizado um projeto que há muito era sonhado pela comunidade e teve investimentos da ordem de R$ 8 milhões. “O primeiro passo foi a prefeitura adquirir uma área na esquina da Avenida 7 com Rua 1 no valor de aproximadamente R$ 2 milhões, depois vieram duas etapas de obras com recursos do governo federal e contrapartida do município”, relembrou.

O arquiteto Marcos Pisconti Machado, responsável pelo projeto, ressaltou que a idéia foi criar um espaço de integração da cidade, “uma semente plantada para uma Rio Claro mais bonita e melhor de se viver”.

Além da praça, o projeto envolveu o aterramento do antigo pontilhão da Avenida 7, facilitando o acesso entre o centro histórico e os bairros Cidade Nova e Vila Paulista. A vice-prefeita Olga Salomão também destacou o fato da obra integrar a cidade, uma das diretrizes do governo municipal.

A vereadora Maria do Carmo Guilherme, que juntamente com os vereadores João Zaine e Agnelo Matos apresentou projeto de lei para denominar a praça Maquinista Palmínio Altimari, disse que a denominação é uma homenagem a toda classe ferroviária e reapresentou proposta para a instalação de um trem turístico. O vereador Agnelo afirmou que “a homenagem é por méritos” e que a nova praça “também poderá ser um local de mobilizações sociais dos trabalhadores, que certamente teriam o apoio do senhor Palmínio”. Familiares do homenageado também participaram do evento.

A obra é resultado de ampla iniciativa de revitalização do Centro Histórico do município e representa total reformulação do trecho da Rua 1 entre as avenidas 7 e 3, ao lado do terminal de ônibus urbano, por onde circulam diariamente milhares de pessoas.

Fonte luminosa, pista de skate, teatro de arena, piso em mosaico português e iluminação ornamental fazem parte da nova praça. Todos esses equipamentos públicos compõem a segunda etapa das obras de revitalização daquela área, que começou com a duplicação de trecho da Avenida 7 entre as ruas 1 e 1-B após o aterramento do antigo pontilhão que existia naquele trecho.

Ferroviário

Atuante figura na sociedade rio-clarense, Palmínio Altimari cede seu nome à nova praça por seu trabalho em defesa dos ferroviários e de sua participação em questões então emergentes no município desde que chegou a Rio Claro, em 1949. Também teve importante participação no esporte local, associando seu nome ao Cidade Nova futebol Clube e Velo Clube Rio-clarense.