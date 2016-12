Hortas domésticas

A maioria das pessoas acredita na dificuldade que se tem para se fazer uma horta doméstica. Mas ao contrário do que se pensa, é muito mais fácil do as pessoas possam pensar. Além de fácil, o aproveitamento das hortaliças colhidas pode significar um reforço na alimentação familiar, uma sensível redução nos custos de supermercado e, em última análise, uma ótima ocupação, passatempo e atividade de relaxamento, pois está mais do que provado que o contato com a terra e as atividades de cultivo é uma ótima terapia anti-stress. Não podemos esquecer, é claro de como é bom poder comer hortaliças fresquinhas, que acabaram de ser colhidas!

Principalmente nas grandes cidades o cultivo de hortaliças em canteiros e quintais está cada vez mais sendo praticado. Muitas pessoas cultivam, também, em vasos. De qualquer maneira, o que mais interessa é conseguir cultivar os vegetais de maneira correta, tendo o cuidado no manejo com o solo, adubações, podas, regas e todos os tratos necessários.

Espaço necessário

O espaço necessário, como já mencionamos, não é o mais importante, mas se quisermos ter uma horta completa com boa variedade e obter hortaliças para toda a família, devemos dispor de um espaço de, por exemplo, 4 X 8 metros, ou seja uma área de 30 ou até 40 metros quadrados. Em uma área como esta poderemos obter uma boa variedade de hortaliças e suprir razoavelmente bem uma família o ano inteiro. Se o espaço disponível na sua casa for menor não desanime, apenas selecione as hortaliças que você e sua família mais consomem ou preferem e ponha mãos à obra! Muitas pessoas cultivam hortaliças em varandas ou sacadas, em vasos, caixotes ou jardineiras!

Como fazer?

Para começar, depois de definir o local e o que será cultivado, procure se informar sobre os procedimentos de cultivo. Para isso, valem algumas dicas:

– Procure uma loja que venda os materiais necessários, como adubos, sementes, vasos, ferramentas para “mexer” na terra e etc. Nessas lojas, é fácil obter valiosas informações sobre como cultivar suas hortaliças;

– Leia o máximo possível e aprenda tudo que puder sobre hortas e hortaliças. É muito interessante e relaxante!

– Verifique as necessidades de cultivo de cada variedade e descubra se o clima de sua cidade é compatível com as variedades que você escolheu para cultivar;

– De uma maneira geral, as hortaliças mais cultivadas em hortas caseiras são o tomate, alface, cenoura, cebola, salsinha, entre outras;

– Tenha boas ferramentas, as mais adequadas ao tipo e tamanho da sua horta, como enxadas, pás, ancinhos, abridor de covas, colher de transplante, etc. ;

– Antes de começar o cultivo, planeje bem a sua horta: como será a divisão de espaços para cada tipo de hortaliça, como será feita a irrigação ou as regas, se há necessidade de proteger ou cercar a horta, evitando que animais (cães, gatos ou animais do campo) entrem e destruam toda a sua linda horta, etc. Depois é só curtir e saborear as hortaliças que você mesmo plantou.