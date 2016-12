Audiobook gratuito apresenta dicas para empreendedores

“Empreendedorismo” reúne comentários do diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni, a respeito de dúvidas do dia a dia dos micro e pequenos negócios

O cotidiano dos empresários de micro e pequenos negócios no País é repleto de dúvidas: como controlar melhor o caixa? Como se preparar para o 13º salário dos funcionários? Vale a pena investir em marketing? Para auxiliar os empreendedores a encontrar respostas para essas questões, o diretor técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni, lançou o audiobook “Empreendedorismo”, uma coletânea com os melhores textos apresentados pelo autor nas rádios CBN e Bandeirantes. Utilizando uma linguagem simples, os capítulos duram cerca de um minuto e vão direto ao ponto, privilegiando a prática e o dia a dia da empresa.



“As orientações são voltadas para empreendedores de qualquer segmento, tanto para aqueles que querem começar a empreender com o pé direito quanto para aqueles que já estão no mercado, mas desejam aprimorar a gestão”, diz Hussni. Atualmente, cerca de 95% das empresas brasileiras são de micro ou pequeno porte. Melhorar os aspectos relacionados à administração, à motivação dos funcionários e ao marketing, entre outros itens, é fundamental para a empresa sobreviver em um momento de recessão econômica. “Não há um momento certo ou errado para empreender. O que importa é saber se o caminho do empreendedor está correto. De nada adianta uma boa ideia mal executada”, diz o autor.



Hussni é natural de Rio Claro (SP) e, como empresário, atua nos setores de alimentação fora do lar, hotelaria e no ramo imobiliário. Formado em administração de empresas pela PUC Campinas e pós-graduado nas áreas de turismo e gerência de cidades, já esteve à frente de secretarias do município de Rio Claro. Também foi vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de SP (ABIH-SP).



O audiobook “Empreendedorismo” está disponível para download gratuito no portal do Sebrae-SP, no endereçohttps://soundcloud.com/sebraesp/sets/audiobook-empreendedorismo-ivan-hussni.