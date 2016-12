Afogamento: Sua prevenção e primeiros socorros

Com a chegada do calor, aumenta a proximidade das pessoas, adultos e crianças junto à água, nadando em piscinas, rios e represas, andando de barco, enfim, para se divertir. Contudo, muitas vezes pode ocorrer um mergulho inesperado, que pode resultar numa boa sensação de resfriamento. Mais da metade das pessoas que se afogaram em recreação, não tinham intenção de entrar na água no primeiro local que encontraram. Entretanto, frequentemente, seu resultado é um afogamento. Isto é suficientemente trágico, mas a real tristeza é que muitos poderiam ter se salvado.

Como? Seguindo-se algumas dicas de segurança e conhecendo as principais técnicas de salvamento e socorro! Algumas sugestões:

* Os brinquedos infláveis ou meios de flutuação de plástico, anéis de borracha ou colchões de ar não são coletes salva-vidas. Eles não devem ser usados nesse sentido; muitas pessoas morrem afogados todos os anos porque caem ou escorregam deles, após terem caído em águas mais fundas.

* Não deixe crianças pequenas e que não sabem nadar brincar sozinhas na praia, na beira de rios, lagos ou piscinas.

* Mantenha distância das pedras e bocas de rios e nunca entre na água com profundidade desconhecida.

* Verifique se a superfície da área é limpa para nadar e flutuar ou se há objetos submersos.

* Você poderá ficar ferido se subestimar o sol. Os melhores horários para bronzear-se são antes das 10 horas e depois da 15 horas, quando os perigosos raios ultravioleta são absorvidos pela atmosfera. Em torno do meio dia o limite de exposição ao sol é de 15 minutos.

* Nunca entre na água após as refeições. Quando estiver em um rio, uma lagoa coma somente alimentos leves e beba moderadamente. Dessa maneira, não terá congestão nem perderá o equilíbrio.

Efetuando o salvamento:

Salvando outros… Pode ser uma atividade difícil se a vítima ou o salva-vidas, não estiver utilizando um colete salva-vidas.

* NUNCA pule na água logo após, ao verificar uma pessoa lutando pela vida, a não ser que você tenha sido treinado nas técnicas de salva-vidas.

* NUNCA tente um salvamento a nado, se for possível evitá-lo. É muito fácil ao pretenso nadador tornar-se vítima.

* ACHE UM FLUTUADOR! Improvise! Olhe à sua volta para qualquer objeto que possa auxiliá-lo na tarefa desse salvamento.

Deve-se lembrar das seguintes etapas:

1. jogar

2. rebocar

3. remar

4…Só então nadar, e se tiver treinamento para tal!

Pode ser jogado para a vítima um bote, um tronco de madeira, um remo, uma bóia, ou outro objeto grande flutuante. Um estepe de automóvel, uma caixa de isopor, um frasco de plástico. Se a vítima está ao seu alcance estenda-lhe uma toalha, um pedaço de pau, um galho de árvore, um remo ou uma vara de pesca