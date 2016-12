Prefeito de Itirapina, cancela festa do Carnaval de 2017 para economizar

A crise financeira comprometeu o Carnaval em cidades da região, que não vão realizar a festa em 2017. Uma delas é Itirapina. O prefeito reeleito José Maria Cândido (PMDB) decidiu cancelar o evento com o objetivo de economizar. Em São Carlos, Rio Claro e Leme também não haverá repasse de verba.

O prefeito de Itirapina justificou a decisão. Segundo ele, o investimento seria R$ 180 mil manter a estrutura com bandas, equipamentos de som, luz, gerador, tendas, banheiros químicos, seguranças. O orçamento do próximo ano está previsto em R$ 60 milhões e para o prefeito a medida é necessária para manter as contas equilibradas.

“Não vamos gastar para economizar. Com esse dinheiro, por exemplo, podemos comprar uma ambulância, atender exames médicos, medicamentos que é uma demanda grande. A população está desempregada e sem dinheiro para manter a própria saúde”, disse ele.

Tradição

O Carnaval de rua é tradição na cidade, com blocos, marchinhas e trio elétrico que atraem muitos foliões. Alguns dos principais personagens principais lamentam o cancelamento, como o organizador do Bloco Avesso, um dos maiores e mais antigos. Começou com um grupo de amigos e chegou a reunir milhares de pessoas.

“Sempre que a gente revê, vem muita coisa à tona, vem muita história, saudade, gente que a gente conheceu, história que a gente pode compartilhar, então a tristeza vem de não fazer mais”, contou o coordenador do bloco, Rafael Eduardo Costa.

Tristeza

Com o cancelamento do evento, o clima na cidade já é de Quarta-Feira de Cinzas. “A gente fica triste porque são 18, 19 anos promovendo o Carnaval”, afirmou o coordenador do Bloco Avesso, Toni Andrade. O comerciante Daniel Rodrigues tem uma sorveteria em Itirapina. Ele disse que nos quatro dias de festa as vendas representam o equivalente a um mês inteiro. “Devido ao movimento de turistas, pessoal que conhece o carnaval de Itirapina, que sempre teve tradição de ser bom. É uma pena, vai fazer falta”, disse.

Para quem gosta da festa como o pessoal do Bloco Avesso, o Carnaval de 2017 vai ser de saudade. “Já vem há alguns anos, é uma interrupção de um sonho, de crescer, ver o Carnaval. A gente fica triste, é uma coisa que a gente criou como se fosse um filho”, disse Toni Andrade.

Há quem queira o carnaval, mas há quem concorde com a decisão da prefeitura. “Acho bom porque tem que gastar dinheiro com outras prioridades, com a saúde, com a educação”, afirmou a dona de casa Roseli Lima Budi.

Região

Outras prefeituras da região tiveram a mesma decisão. Por causa da crise financeira, São Carlos e Leme não devem realizar o carnaval em 2017. Em Rio Claro já foi confirmado o corte de verba para a realização do evento.

Antes mesmo de tomar posse, o prefeito eleito Juninho da Padaria (DEM) anunciou que a prefeitura não vai liberar a verba de pouco mais de R$ 300 mil para as escolas e para os blocos, e também não vai bancar a estrutura para a festa. O dinheiro deveria partir da iniciativa privada.

Em São Carlos este ano não teve escolas de samba nas ruas. A festa foi na Praça do Mercado com atrações para todas as idades, mas nem isso deverá ter em 2017. (fonte EPTV/São Carlos e Região)