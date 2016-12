Polícia Militar realiza Operação Réveillon em Rio Claro

Com o objetivo de coibir abusos cometidos durante as festividades da virada do ano, principalmente relativos às infrações de trânsito, a Polícia Militar, em Rio Claro, desenvolverá a operação Réveillon

Tendo como finalidade prevenir e reprimir os ilícitos penais e administrativos, serão empregadas viaturas exclusivamente nos locais de grande concentração de pessoas e veículos, com a finalidade de evitar tumultos, com ênfase especial na fiscalização de motoristas que estiverem dirigindo sob a influência de álcool.

Vale ressaltar que o motorista que for surpreendido dirigindo após a ingestão de bebidas alcoólicas, estará sujeito automaticamente à multa gravíssima no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e terá seu veículo retido. Na prática o condutor não pode ingerir nenhuma quantidade de álcool e se for constatada concentração maior que 0,30 mg/l, também será enquadrado no crime de trânsito, com pena prevista de detenção de 06 meses à 03 anos.