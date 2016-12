Meninos de 12 a 13 anos receberão vacina contra HPV

A vacinação acontecerá no atendimento de rotina das unidades de saúde.

Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus.

Nos meninos o objetivo é proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

A vacina é totalmente segura e aprovada pelo Conselho Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A decisão de ampliar a vacinação para o sexo masculino está de acordo com as recomendações das Sociedades Brasileiras de Pediatria, Imunologia, Obstetrícia e Ginecologia, além de DST/AIDS e do mais importante órgão consultivo de imunização dos Estados Unidos (Advisory Committee on Imunization Practices).

Meningite

A vacina contra Meningite C estará disponível para os adolescentes de 12 a 13 anos, de ambos os sexos, também a partir de 2017.

O objetivo é reforçar a eficácia da vacina meningocócica C, uma vez que, com o passar dos anos, pode haver diminuição da proteção após a imunização, que acontece na infância. A vacinação será ampliada para adolescentes no decorrer dos anos seguintes.

A meta é vacinar 80% dos 5.780 adolescentes de 12 e 13 anos no município de Rio Claro a partir do dia 02 de janeiro. A Vigilância Epidemiológica está à disposição para esclarecimento de dúvidas através do telefone 3532-3720.

“É muito importante que os pais tenham a consciência de que a vacinação começa na infância, mas deve continuar na adolescência. Pais e responsáveis devem ter, com os adolescentes, a mesma preocupação que têm com as crianças”, explicou a gerente da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Eliaura Aparecida de Jesus.