Incêndio de grande proporção atinge comunidade em São Paulo

Um incêndio de grande proporções atingiu uma comunidade no bairro de Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Segundo a Globo News, pelo menos 16 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local tentando controlar as chamas.

O fogo tomou conta de uma ampla área da comunidade e provoca grande destruição em residências familiares.

Conforme as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, até por volta das 18h de ontem (29) ainda não havia relatos de vítimas.

Segundo a Agência Brasil, entre janeiro e agosto deste ano, 237 ocorrências de incêndio em favelas foram registradas em toda a região metropolitana de São Paulo.