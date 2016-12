Comeu e bebeu demais na Ceia de Natal e agora?

Cada suco tem sua propriedade e benefício conforme o ingrediente escolhido. A verdadeira característica “detox” desses sucos é concentrar diversos nutrientes, melhorando o sistema imunológico. São ricos em antioxidantes e agem ajudando o corpo a eliminar toxinas (substâncias tóxicas presentes no organismo), e junto com uma alimentação equilibrada, contribui com o controle do inchaço corporal.

Para se beneficiar dessas maravilhas, o suco não precisar ser apenas verde, use e abuse das cores e variedades de frutas.

Lembrando que a absorção desses nutrientes costuma ser melhor no período da manhã, contribuindo para regular o organismo ao longo do dia. Porém, se a pessoa quiser tomar em outro horário, os efeitos também são benéficos. Os sucos ficam uma delícia e cheio de benefícios nutricionais.

A seguir, Cristiane Botelho da Silva, especialista em Ética e Saúde e nutricionista da UNG Universidade ensina três receitas fáceis e refrescantes.

– Suco Verde de Kapim

Ingredientes: 1 maçã, 1 cenoura, 2 folhas de couve, 1 pedaço de gengibre e pepino.

Bata tudo no liquidificador, peneire e beba. Se quiser, pode espremer 1 limão que dá um toque bem refrescante!

– Smoothie de Abacaxi

Ingredientes: 1 copo de abacaxi, 2 fatias de gengibre, 2 folhas de hortelã, ¼ de água e gelo a gosto.

Bater tudo no liquidificador e pronto. Fica uma delícia!

– Suco colorido

Ingredientes: 1 laranja, 1 goiaba e 1 pedaço de beterraba e gengibre.

Bater tudo no liquidificador e beba bem gelado!