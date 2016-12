Combate à dengue alerta para o período de chuvas

Um lembrete importante vai para as pessoas que pretendem viajar na passagem do ano e nas férias

A coordenadora do combate à dengue, chikungunya e zika vírus da Fundação de Saúde de Rio Claro, bióloga Kátia Curado Nolasco, faz novo alerta à população sobre o calor e as chuvas do período, situação que contribui para a proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegipty.

“Todo acúmulo de água pode gerar um criadouro, portanto a população deve permanecer em estado de atenção para evitar esse imprevisto nos quintais e dentro de casa”, orienta a coordenadora.

Um lembrete importante vai para as pessoas que pretendem viajar na passagem do ano e nas férias. Kátia Curado solicita que antes de sair, o proprietário do imóvel inspecione as condições do quintal, se há vasilhas espalhadas; e, de extrema importância, fechar os ralos e verificar se as calhas estão em perfeitas condições para vazão de água das chuvas.

“A previsão é de que as chuvas entrem pelo ano novo e devemos nos prevenir de situações que possam facilitar a proliferação do mosquito da dengue”, finaliza a bióloga.

Ações nesta quinta-feira

As equipes de combate à dengue, chikungunya e zika vírus prosseguem com o trabalho de prevenção e eliminação de criadouros em Rio Claro. Nesta quinta-feira (29), a partir das 8 horas, tem retorno de ausentes casa a casa no bairro Mãe Preta e Parque São Jorge.