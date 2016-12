Com rendimentos de aplicação, devolução da Câmara à Prefeitura ultrapassa R$ 4 milhões neste ano

A informação inicial sinalizava para economia de R$ 3,8 milhões porém no encerramento do ano contábil apurou-se que a administração municipal também recebeu R$ 179.347,00 referentes a rendimentos de aplicação.

O número recorde eleva também o valor devolvido no biênio 2015/16 pela Mesa Diretora presidida por João Zaine: R$ 7.704.316,30. Ainda, segundo o Departamento de Contabilidade do Legislativo, permanece no caixa como Restos a Pagar para 2017 o valor de R$ 66.442,83.

De acordo com Zaine, a economia confirma a gestão colocada em prática que priorizou a economia dos recursos públicos. “Colocamos em prática programas de gestão que possibilitaram economia recorde dos recursos públicos e desta forma o Legislativo contribuiu para que a administração municipal pudesse honrar parte dos seus compromissos o que inclui o 13º do funcionalismo”, afirma o presidente.