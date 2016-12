Coluna Edmar Ferreira

O primeiro jogo da Chapecoense em 2017 será um amistoso contra o Palmeiras, na Arena Condá. O dia escolhido foi 21 de janeiro. A informação foi revelada com exclusividade à Rádio Bandeirantes pelo novo diretor de futebol do clube, João Carlos Maringá.

Toda a renda seria revertida para o clube de Chapecó, que ainda está se reerguendo da tragédia ocorrida com sua delegação em Medellín, às vésperas da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

Vale lembrar que a Chapecoense disputará, no mínimo, 73 jogos em 2017, contando o Campeonato Catarinense, a Primeira Liga, a Taça Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana, o Brasileirão e um amistoso contra o Barcelona. Gol de placa do Verdão!

Depois de perder Leandro Donizete para o Santos e Júnior Urso para o futebol chinês, o Atlético/MG corre atrás de volantes. O principal nome para reforçar o Galo é o de Arouca, que não foi muito aproveitado por Cuca no Palmeiras. O maior problema é que o empresário do jogador faleceu recentemente.

O Corinthians está interessado na contratação do zagueiro Diego Polenta, de 24 anos, do Nacional do Uruguai. A negociação giraria em torno de 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos.

Enquanto monitora a situação do defensor uruguaio, o Corinthians desistiu da contratação do peruano Farfán, que está sem clube desde outubro. Até o momento, o Timão anunciou os atacantes Jô e Luidy e aguarda a realização de exames médicos do atacante Colin Kazim, do Coritiba, para anunciá-lo oficialmente.

O Santos queria Guerra, mas viu o venezuelano acertar com o Palmeiras. Sondou Marcos Guilherme, mas o jogador do Atlético/PR está mais perto do Flamengo. Juan Cazares do Atlético/MG é caro para a diretoria. A bola da vez é o meia Mauro Formica, de 28 anos, do Newell’s Old Boys.

Mauro Formica também tem passagens por Blackburn, da Inglaterra e Palermo, da Itália. Além disso, conquistou uma Liga dos Campeões da Concacaf pelo Cruz Azul, do México, disputando uma edição do Mundial de Clubes.

O atacante Gabriel, de 20 anos, que pertencia ao Guarani, ficará em definitivo no São Paulo. O jogador assinou vínculo para ficar no Tricolor até 2019. O atacante é alto e atua como referência na área. Neste ano marcou 14 gols em 16 partidas.

O Botafogo de Ribeirão Preto confirmou um reforço de peso para a disputa do Paulistão. Trata-se do meia Bernardo, de 26 anos, que vestiu a camisa do Coritiba no último Brasileirão.

Apelidado de “fiozinho desencapado de São Januário” pelo repórter Rodrigo Viga, da Rádio Jovem Pan, Bernardo foi revelado pelo Cruzeiro, defendeu Goiás, Santos, Palmeiras e Ceará. Fora do país passou pelo Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Seu auge foi no Vasco, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e do Campeonato Carioca em 2015.

Em 2016, Neymar fez menos gols, mas deu mais assistências. Em 2015, foram 45 gols e 15 passes para gol em 59 jogos. Neste ano, ele fez 30 gols (15 a menos que no passado), mas dobrou a média de assistências, chegando a 34. É o recorde de sua carreira em uma temporada.

Com passes para o argentino Lionel Messi e para o uruguaio Luis Suárez no Barcelona ou para Gabriel Jesus e Philippe Coutinho na seleção brasileira, Neymar alcançou três assistências a mais que seu recorde anterior, em 2013, quando realizou 31 em 70 partidas.

O futebol chinês continua atraindo as principais estrelas mundiais. O atacante Carlitos Tevez foi negociado com o Shanghai Shenhua, equipe que já contava com o nigeriano Obafemi Martins e com o colombiano Fredy Guarín. O time, que tem como técnico o uruguaio Gustavo Poyet, fechou o último Campeonato Chinês na quarta colocação.

Tevez marcou 25 gols em 56 partidas durante sua segunda passagem pelo Boca Juniors e ajudou na conquista de dois títulos: a Copa Argentina e o Campeonato Argentino, ambos em 2015.

O Shanghai Shenhua pagou US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 36 milhões) ao Boca Juniors. O goleador vai receber US$ 40 milhões (R$ 130 milhões) por dois anos de contrato. Tevez também defendeu Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus.

Curiosidade do dia: Palheta era atacante do Vila Nova de Itabaiana/PB e justo no dia de seu casamento iria acontecer o clássico de maior rivalidade da cidade, entre Vila Nova e União. Ele não queria perder o jogo daquela noite de maneira alguma e muito menos o casamento. Passou o dia inteiro só pensando “naquilo”. Quando acabou a cerimônia, deixou a noiva na porta da igreja, pegou sua bicicleta e correu a tempo de entrar em campo. No jogo ele marcou dois gols. Agora, na noite de núpcias, só a noiva poderá nos contar.