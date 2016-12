Coleta de lixo e ecopontos atendem normalmente na sexta-feira e sábado

Os moradores dos bairros onde a coleta de lixo acontece nesses dois dias podem colocar o material para ser recolhido como de costume. Já os seis ecopontos ficam abertos nessa sexta-feira e sábado das 8 às 20 horas.

Outros dois serviços da área de limpeza da cidade também acontecem normalmente na sexta-feira (30) – o catabagulho, que recolhe móveis velhos e materiais inservíveis porta a porta uma vez por mês em cada bairro, e a coleta seletiva de lixo, que também acontece normalmente nesse sábado.

Para saber os dias de coleta seletiva e da operação cata bagulho em cada bairro basta conferir os calendários no site www.rioclaro.sp.gov.br. Já os ecopontos ficam no Cervezão (Rua 6A, Avenida M21), Jardim São Paulo (Rua 1A), São Miguel (anel viário, perto da Avenida 62A), Inocoop/Guanabara (Avenida Tancredo Neves com a rodovia Fausto Santomauro), Jardim Figueira (Avenida 54 em frente à Rua 27) e Jardim das Palmeiras (Avenida 3JP, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto).

Devido ao fim de ano, a maioria dos serviços municipais da prefeitura terá expediente em horário especial na sexta-feira (30), até o meio dia. Como acontece nos feriados e finais de semana, os serviços de saúde terão plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272; e na UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13. O Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.