Bom Prato oferece almoço especial de Ano Novo nessa sexta-feira (30)

O almoço de Ano Novo no Bom Prato acontecerá nesta sexta-feira (30/12). Os 51 restaurantes oferecerão um menu especial aos frequentadores. As refeições começam a ser servidas às 10h30 (preferencialmente para idosos, gestantes e pessoas com deficiência) e às 11h para o público geral. Adultos pagam R$ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita.

Os cardápios especiais são diferentes para cada Bom Prato. Alguns restaurantes escolheram servir como prato principal a carne assada, a copa lombo, o pernil assado, com acompanhamentos como batata gratinada, farofa festiva, macarrão primavera, entre outros. (O cardápio varia conforme a unidade e pode sofrer alteração – verifique a tabela abaixo).

Abre e Fecha

As unidades de São Miguel Paulista e Limeira irão fechar no dia 02/01/2017. O restaurante Bom Prato Campos Elíseos fechará no dia 31/12/2016. As demais irão funcionar normalmente de segunda a sexta-feira.

Sobre o Bom Prato

Em 16 anos de atendimento, o programa já serviu mais de 170 milhões de refeições e com investimento de R$ 450 milhões do Estado para custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.

Desde outubro de 2016, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), aumentou em 10,09% o subsídio das refeições para as entidades gestoras do Bom Prato.

Com isso, o valor por refeição pago pelo governo passou de R$ 4,81 para R$ 5,19 para o almoço e de R$ 1,53 para R$ 1,63 para o café da manhã.

Para a população, o valor do almoço permanece a R$ 1,00 e o café da manhã a R$ 0,50 permanecerá o mesmo. A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente mais de 84 mil refeições.

O reajuste foi calculado levando em conta a inflação acumulada nos últimos doze meses (com base no Dieese, IPCA e IGPM). Atualmente a Secretaria mantém convênios com 41 entidades que gerenciam 51 restaurantes Bom Prato. São 22 localizadas na Capital, oito na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior.

Em outubro de 2015, a Secretaria já havia realizado aumento no repasse de 10%. “O Governo de São Paulo fechou o ano no azul e o Bom Prato é um programa prioritário para a garantia de segurança alimentar, principalmente para aqueles que mais sofreram com o desemprego causado pela crise econômica que enfrentamos nos ultimos meses”, afirma Floriano.