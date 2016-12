Ano de 2017 é regido pelo número um (1)

O numerólogo Paulo Bernardo, conhecido como Professor Lin, concorda com a leitura de Alexandre Cigano, e também afirma que 2017 será um ano oportuno para o autoconhecimento e resgate de valores que priorizam o coletivo em detrimento do individual. Enquanto o mundo será regido pelo número um, que representa início de um novo período, renovação, tempo de semear, o Brasil também sofrerá a influência do número nove, ano terminal, de fim de ciclo, com reflexo do que plantamos no passado.

E se a oportunidade que se abre é a de reflexão, não existe momento mais oportuno para se fazer um balanço das atitudes pessoais no ano e traçar metas e objetivos para 2017. Entre simpatias e promessas típicas do réveillon se esconde o que desejamos para o novo ciclo que está por vir. Então, se, por exemplo, a vontade é de uma situação financeira mais confortável no ano que chega, não deixe de vestir amarelo na virada, colocar uma folha de louro na carteira e guardar alguns caroços de romã.

Consciência coletiva para transformar

Místicos atestam: o início de 2017 será difícil para os brasileiros, que buscarão na união e na força elementos para lutar contra a impunidade. Cenário ruim será mote para melhoria

Prever o futuro é das mais antigas ambições humanas. Dos rituais místicos à matemática, sempre buscamos formas científicas ou não de saber os mais diversos fatos com antecedência. Em momentos conturbados como os da atualidade, com grande parcela da população insegura sobre os rumos do Brasil e de sua própria vida, muitas pessoas recorrem a especialistas de previsões para se adiantar aos fatos e, de alguma maneira, buscar proteção. Vivendo uma crise econômica e institucional que não parece ter fim, a chegada de 2017 surge quase como alívio aos brasileiros, amparados na esperança de novos tempos. (fonte – Saúde Plena)