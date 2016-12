Vamos virar a página? Veja as previsões dos astros para 2017

É quase chegado o fim de 2016, ano considerado pela maioria como tumultuado nas relações pessoais, na política e no trabalho. Bem Viver ouviu especialistas sobre o que esperar do novo ano

Intolerância, divisão política, queda de presidente, crise econômica, desemprego em alta, perda de poder aquisitivo, empresas quebrando, denúncias de corrupção a baldadas, falta de confiança da população em seus representantes, zika, dengue, chikungunya, acidentes, tragédias naturais, criminalidade… O tumultuado ano de 2016 se aproxima do fim renovando as esperanças de muitos brasileiros de que dias melhores virão. Mas o que esperar de 2017? Essa foi a questão que o Bem Viver levou a astrólogos, videntes e numerólogos.

Infelizmente, as previsões não são tão boas quanto muitos esperam. “O brasileiro ainda vai sofrer muito com a ressaca de 2016”, afirma o vidente Alexandre Cigano, que prevê a continuidade da crise econômica e política no país. Mas ainda há esperança: para ele, 2017 é um ano de passagem e, mesmo com certo sofrimento, abrirá as portas para um 2018 bem melhor em vários sentidos.

A grande evolução apontada por Cigano para o ano que vem é na questão da espiritualidade das pessoas. Passamos por um momento de divisão entre a população, bastante motivada pela política. Amizades foram desfeitas, familiares se afastaram e o clima entre o povo não poderia estar pior. Aliados à intolerância que tomou as ruas do país, a dificuldade financeira e o descrédito com a classe política farão com que as pessoas se reaproximem do autoconhecimento.

“As pessoas tiveram muito desgosto em 2016. Assim, vejo que em 2017 mais pessoas se voltarão à religião. O papa Francisco pede muito a comunhão de todos os santos, de todas as religiões. Com esse retorno à espiritualidade, os brasileiros estarão mais conscientes, enxergarão as coisas com mais clareza, com os pés no chão”, acrescenta Cigano.