Polícia Civil prende segundo acusado da morte de vendedor ambulante

A Polícia Civil deteve, no início da tarde dessa quarta-feira (28), Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos. Ele é acusado de participar da morte do vendedor ambulante na Capital. Ele foi preso na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

O Departamento Estadual de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade) recebeu uma denúncia anônima à Delegacia do Metropolitano (Delpom). Com as informações, os policiais chegaram até o acusado. Ele foi encaminhado à unidade policial para depoimento e reconhecimento formal.

Na noite de terça-feira (27), o outro envolvido no crime, Ricardo Martins do Nascimento, 21 anos, foi preso. Ricardo estava em uma casa em Itupeva, na região de Campinas. A Justiça já havia decretado a prisão temporária de trinta dias para a dupla, pelo o homicídio do vendedor Luiz Carlos Ruas, na noite de domingo (25), na Estação Dom Pedro II, no centro da Capital.

Por meio de investigações, o Departamento Estadual de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade) conseguiu chegar até o indiciado. Ele foi preso e levado à 2ª Delegacia de Vigilância e Capturas, em São Paulo.

A Polícia Civil prosseguiu as buscas para encontrar e deter o segundo envolvido, Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos. A Secretaria da Segurança Pública ofereceu recompensa de R$ 50 mil por informações que contribuíam com a polícia para a prisão do acusado que já está detido.

O caso

O vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, foi morto após ser agredido pelos dois homens, às 22h25 deste domingo (25), na região central da Capital.

Segundo testemunhas, o homem vendia salgados e refrigerantes do lado de fora da estação Dom Pedro II quando dois homens se desentenderam com o vendedor e passaram a agredi-lo. O ambulante tentou correr até a bilheteria da estação, mas foi atingido por vários golpes e caiu no local.

Agentes de segurança do metrô o socorreram ao Hospital do Servidor Municipal, porém ele não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom).

Como denunciar

O interessado em denunciar precisa acessar o WebDenúncia e seguir as instruções. Ao final do processo, a pessoa recebe um número de protocolo e uma senha para acompanhar anonimamente o andamento da denúncia. É um processo semelhante a uma compra feita online.

Concluída a denúncia, a pessoa passa a ter acesso no site a uma seção para acompanhar o andamento do resultado das informações fornecidas e checar se receberá a recompensa.

Para receber a recompensa, o site fornecerá, na seção de acompanhamento, um número de cartão bancário virtual com o qual poderá fazer o resgate total ou em parcelas do valor em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil, sem a necessidade de que ele se identifique.

O WebDenúncia conta com dupla criptografia de dados para a proteção do sistema. Os recursos para o Programa de Recompensa são do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (Fisp), que é administrado pela Secretaria da Segurança. A verba é liberada ao fundo para o pagamento da recompensa.

As informações do denunciante são repassadas aos policiais civis e militares que atuam no WebDenúncia por meio de uma parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o Instituto São Paulo Contra a Violência (ISPCV), que gerencia o sistema. Eles encaminham as informações às equipes responsáveis pelas investigações.

A importância de informações para o Programa Estadual de Recompensa é analisada de acordo com cada caso denunciado. (fonte – SSP)