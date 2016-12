No Tarô a carta do enforcado rege 2017 afirma a sensitiva Maria José Limaa

A benzedeira e sensitiva Maria José Limaa conta que a demanda por seus serviços neste último ano aumentou. A baiana, que joga búzios e lê o futuro nas cartas do tarô, acredita a alta na procura por previsões à insegurança da população. Normalmente com suas leituras focadas em situações individuais, ela, a pedido do Bem Viver, abriu o baralho na mesa para ver o que 2017 reserva aos brasileiros. Lendo os símbolos dos tarôs cigano, inglês e de Marselha, aliados à sua intuição, a primeira carta aberta, sobre o fim de 2016, foi a do louco. “De fato, estamos vivendo uma loucura. As atitudes do poder não são embasadas em argumentos lógicos, não representam a terra, o coletivo, o todo. Interesses pessoais estão acima do coletivo”, analisa.

Para 2017, revelou-se a carta do enforcado. “O coletivo está sem chão, então, no ano que vem, a instabilidade do país vai aumentar. Nos três primeiros meses, presenciaremos o aumento do desemprego. Não gosto nem de falar, mas cresce o número de suicídios no país. Um reflexo da depressão e da agonia de 2016. A carta do enforcado vem carregada de certa violência. A possibilidade de violência aumenta porque a desigualdade aumenta”, analisa.

Oxum e Oxóssi regem 2017

A sensitiva, que é do candomblé matriarcal, afirma que quem vai reger 2017 é Oxum, orixá feminino das águas doces, rios e cachoeiras, cuja cor é o dourado, e Oxóssi, orixá da caça, florestas e animais, que está ligado na mitologia grega a Cronos, ao tempo e à consciência. Sua intuição lhe diz que 2017 será um ano em que a classe política sofrerá com a revolta da população. O mau uso do poder, pelo menos, servirá, segundo Maria José, para impulsionar o ganho de uma consciência do coletivo no país.

“Não é só se ter poder, mas ter consciência desse poder. Muitas pessoas recorreram ao poder para resolver problemas pessoais em 2016. Mas ano que vem essas atitudes não passarão, pois gerarão revoltas da população contra as estruturas do poder. Será um ano mais difícil para a classe política brasileira. Em 2017, toda motivação de interesse pessoal e não coletivo pode desabar. É um ano de autoconhecimento e consciência, de se enxergar mais o coletivo. A justiça virá pela consciência, pelo cosmos”, aponta. Segundo suas crenças, a partir de março a situação começará a mudar.

Em uma nova leitura do tarô sobre o futuro do Brasil nos próximos três meses, as primeiras cartas reveladas na pirâmide invertida são a da força (que surgiu de cabeça para baixo, invertida) e a da justiça, junto com a do mensageiro e a da papisa (também invertida). A carta da força representa a população revoltada. A da justiça, uma pressão popular por interesses coletivos. A do mensageiro anuncia mudanças. E a papisa significa consciência, conhecimento. Segundo sua leitura, mais manifestações de quem sofre com o desmando e descaso da classe política tomarão as ruas, ganhando corpo e representatividade na sociedade. E esse será o início de mudanças positivas para o Brasil. (fonte – Bom Viver)