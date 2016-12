UESCO cancela o carnaval de Rio Claro para 2017

Após o anúncio da União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca) de que em 2017 não haverá desfile carnavalesco em Rio Claro (SP), as escolas de samba estão tentando soluções para amenizar os prejuízos de contratos já fechados e materiais produzidos.

Todas já estavam com os enredos montados e grande parte do material já feito. Na escola Casamba, o enredo seria ‘A busca por um mundo ideal’. Os responsáveis já tinham fechado negócio com um carnavalesco do Rio de Janeiro e muitas fantasias já estavam desenhadas e confeccionadas.

“Nós pagamos o material e a confecção que foi feita pelo carnavalesco. Agora estamos tentando negociar para venda, para recuperar e poder pagar o ateliê do carnavalesco”, contou a presidente da escola, Nidia Regina Araújo.

Estamos muito próximo do carnaval e o tempo está curto. As escolas agora tomaram prejuízo porque estão se organizando para ter o carnaval. Como não vai ter o que vamos fazer?”, disse Edson Santana, presidente da Uesca.

No barracão da Uva, foram muitos eventos para levantar verba e conseguir construir a estrutura para o carnaval 2017. O enredo seria “Voilà, o banquete gourmet saiu do forno”. Só para aprontar o barracão foram cerca de R$ 20 mil.

“O maior prejuízo que eu vejo para a Uva hoje vai ser esse prejuízo de integrante, de um trabalho de um ano inteiro, porque não tem mais função. Não tem carnaval, não tem desfile e não tem disputa. Por mais que isso deveria ser o menos importante, é o que nos move. É a disputa na avenida, e isso é muito legal”, relatou a presidente Kara Guastalli.

Soluções

Na escola Grasifs, atual campeã do carnaval do município, parte do que foi preparado para o ano que vem estava guardado em um depósito e totalizava R$ 60 mil, mas, com o cancelamento da festa, o presidente busca apresentar o desfile em outras cidades.

“A escola de samba vai ter que se virar. Estávamos preparando uma grande festa para o centenário do samba, mas infelizmente não teremos carnaval em Rio Claro. Estamos convocando toda a comunidade para que haja ensaio normalmente e que a escola se prepare para desfilar nas cidades vizinhas”, explicou Antonio Marcos de Faria.

A escola Samuca, que traria como enredo ‘Um carnavá malemá caipira’, já havia lançado seu samba há duas semanas antes do anúncio. Além das fantasias prontas, mais de 400 camisetas sobre o tema já foram vendidas. No galpão para alegorias, a escola investiu cerca de R$ 60 mil, mas agora vai usar o espaço para fazer o seu próprio carnaval.

“Nós trabalhamos já há alguns meses para fazer o carnaval, então não vamos parar não. Não teremos a estrutura da avenida, não teremos a estrutura da passarela do samba, mas a nossa região terá festa”, contou Leandro Freitas.

Carnaval

O prefeito eleito Juninho da Padaria (DEM) informou que não vai repassar a verba de turismo que estava prevista para a festa, afirmando que a cidade tem outras prioridades, mas disse que ainda está buscando parcerias com iniciativa privada para manter o carnaval.

Já o presidente da Uesc afirmou que em 2017 não haverá festa porque o tempo de organização já está muito curto, mas que o objetivo é conseguir organizar o carnaval de 2018.

“A Uesca vai organizar e fazer o carnaval de 2018, com apoio da iniciativa privada, porque como o prefeito eleito diz que a prefeitura não vai botar dinheiro público, nós temos que ir atrás de iniciativa privada. Para o carnaval de 2018 teremos tempo, mas para o carnaval de 2017 não temos”, concluiu.