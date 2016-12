Rio Claro recebe verba para serviço de raio-x

O município de Rio Claro foi contemplado com verba do governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde.

Os recursos já disponibilizados para a Fundação de Saúde somam-se R$ 255 mil reais, resultado de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Freire.

De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo de Oliveira Barbosa, a verba será investida na aquisição de equipamentos para modernizar o setor de raio-x do Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI), ao lado da Santa Casa de Misericórdia.