Prefeitura de RC entrega Praça Palmínio Altimari na quinta-feira

A obra é resultado de ampla iniciativa de revitalização do Centro Histórico do município e representa total reformulação do trecho da Rua 1 entre as avenidas 7 e 3, ao lado do terminal de ônibus urbano, por onde circulam diariamente milhares de pessoas.

“Ao mesmo tempo em que estamos renovando uma importante área do centro também estamos recuperando a memória de um momento fundamental da história da cidade, quando a ferrovia estabeleceu sólidas bases na sociedade rio-clarense”, comenta o prefeito Du Altimari.

Fonte luminosa, pista de skate, teatro de arena, piso em mosaico português, iluminação ornamental fazem parte da nova praça. Todos esses equipamentos públicos compõem a segunda etapa das obras de revitalização daquela área, que começou com a duplicação de trecho da Avenida 7 entre as ruas 1 e 1-B após o aterramento do antigo pontilhão que existia naquele trecho.

Ferroviário

Atuante figura na sociedade rio-clarense, Palmínio Altimari cede seu nome à nova praça por seu trabalho em defesa dos ferroviários e de sua participação questões então emergentes no município desde que chegou a Rio Claro, em 1949. Também teve importante participação no esporte local, associando seu nome ao Cidade Nova futebol Clube e Velo Clube Rio-clarense.