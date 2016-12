Pesquisadores da Unesp Rio Claro realizam plantio de árvores as margens do rio Corumbataí

Com o passar dos anos, estudos e pesquisas têm mostrado uma preocupante redução da vegetação as margens dos rios, córregos, riachos, que cortam a cidade de Rio Claro, nos trazendo um alerta para a preservação, manutenção e recuperação destas áreas verdes, uma vez que elas desempenham importante papel no equilíbrio ambiental.

Ao percorrermos as áreas rurais e urbanas do município, por exemplo, observamos uma substituição desenfreada da vegetação próxima aos rios, em detrimento de expansão da pecuária e agricultura, extração de areia, aumento das áreas de pastagens, áreas devastadas por questão de fogos clandestinos, desmatamentos para atender empreendimentos, entre outros.

Neste sentido, uma equipe de pesquisadores da Geografia, UNESP- Câmpus de Rio Claro , juntamente com ajuda voluntária, promoveram uma ação de plantio as margens do Rio Corumbataí, entre o município de Corumbataí e Rio Claro, onde nota-se uma grande área coberta por pastagem e atividades agrícolas, e ausência de mata ciliar. Para

Nesta ação foram escolhidas espécie propícia às condições do ambiente, foram considerados métodos de preparo do solo, técnicas de plantio, adubação , topografia e regime hídrico. Com isso possibilitou a recomposição florestal as margens deste curso d’água, atendendo as normas e legislação ambiental em vigência.

As matas e florestas beiradeiras, são consideradas de extrema relevância para o crescimento de espécies nativas, contribuem para a biodiversidade, fornecendo alimentos e abrigo a fauna; protege as águas e o solo, atuando como um filtro de retenção, impedindo que poluentes alcancem o meio aquático, e evita o processo de assoreamento; tem poder de fixação e absorção do dióxido de carbono, melhorando a qualidade do ar, entre outros.

Diante de tantos benefícios, o ideal é mobilizarmos ações de incentivo junto a população local, promovendo campanhas de reflorestamento, adotando medidas que garantam a recuperação destas áreas a curto prazo, pois os mananciais podem ser comprometidos, trazendo consequências futuras.

O Rio Corumbataí, por exemplo, tem importância significativa no abastecimento de água, em qualidade e quantidade, e é muito utilizado para o consumo, agricultura, áreas urbanas e industriais, tanto em nosso município, quanto em regiões vizinhas, sendo então necessária a preservação e recuperação da cobertura vegetal no entorno deste importante manancial.

Portanto com o apoio e o envolvimento de todos os cidadãos , juntamente com órgãos e setores de toda a sociedade civil, é possível trabalhar para alcançar resultados satisfatórios neste sentido, e promover práticas de plantio em todos os cursos d’água que compreende nossa cidade, cuidando para que futuras devastações não venha ocorrer, assumindo papel de agente ambiental efetivo frente a preservação destas essenciais matas de galeria.