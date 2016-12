Corpo de peruano de 18 anos é encontrado em cachoeira de Itirapina

Ele se afogou quando nadava com amigos na manhã de terça-feira. Bombeiros chegaram a levá-lo para o hospital, mas ele não resistiu

O corpo de um peruano de 18 anos que se afogou na manhã dessa terça-feira (27) na Cachoeira do Saltão, em Itirapina (SP), foi encontrado por amigos dele. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 10h quando soube que um jovem nadava na cachoeira e um dos integrantes do grupo não retornou a superfície. O local tem cerca de 2 metros de profundidade e a vítima não sabia nadar.

Amigos já haviam retirado o rapaz da água quando os bombeiros chegaram. A equipe de resgate fez os procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu. Ele chegou a ser levado para o Hospital São José

O corpo do jovem, que morava em Piracicaba, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brotas. (Fonte G1 São Carlos e Araraquara)