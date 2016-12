O Professor Luis Gonzaga Sbeghen Ferreira foi o vencedor do concurso “Professor do Ano - 2016” realizado pelo CPP (Centro do Professorado Paulista), regional de Rio Claro

O professor, ingressou na Unesp, no curso de Física, em 1966, desde o início do curso já começou a lecionar com aulas particulares, trabalhou em varias unidades de ensino de Rio Claro e região: EE “ Prof. João Batista Leme”, ETEC “Prof. Armando Bayeux da Silva”, EE “Chanceler Raul Fernandes, Senai “Ferroviário”, EE “Prof. Michel Antonio Alem”, Centro de Ensino Novo Triunfo .

Em 1999 Professor Luis aposentou-se na EE “Cel. Joaquim Salles”, prestou novo concurso para professor, foi aprovado e voltou a lecionar, atualmente, além das aulas particulares na sua casa, faz parte do Colégio Claretiano de Rio Claro.

Palavras do Prof. Luis: “minha motivação é ajudar meus alunos vencerem suas dificuldades, seus medos, seus nervosismos em provas, minha alegria é inspirar meus alunos a aprender. Sinto-me realizado pelos 50 anos como professor, não perdi a motivação para continuar ensinando. Uma das maiores alegrias é poder participar da formação de gerações e gerações, com filhos e até mesmo netos de ex-alunos me procurando para fazer o que eu mais gosto, que é ensinar”.

Para o Prof. Moacir J. Rossini, diretor do CPP, o “Professor Luis é um profissional responsável, é um exemplo de vida para o magistério e para os alunos, é muito raro encontrar um professor que permaneça tanto tempo na sala de aula com motivação” – frisa Rossini

No dia 15/12/2016, a diretoria do CPP, na sua sede, prestou merecida homenagem ao Professor Luis Gonzaga Sbeghen Ferreira pela conquista do concurso “Professor do Ano – 2016” participaram do evento sua esposa, seus filhos, seus netos e convidados.