Coluna Edmar Ferreira

Alô torcida do Rio Claro FC. Está confirmado. A Rádio Pimba transmitirá os três jogos do Azulão na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Os jogos serão na cidade de Cravinhos. Ouça com o prega fogo Léo Mendes através do: www.radiopimba.com

Os três jogos do Rio Claro na Copinha são esses: 3/1 (terça-feira) às 14h – Rio Claro x Comercial; 5/1 (quinta-feira) às 16h – Rio Claro x Sport Recife e 7/1 (sábado) às 14h – Rio Claro x Batatais. Léo Mendes trará nas redes sociais e no meu site www.edmarferreira.com.br o dia a dia do Rio Claro nesta competição. Show de bola!

Não será Milton Cruz o auxiliar técnico de Eduardo Baptista no Palmeiras. Segundo Alexandre Praetzel, o nome escolhido é o de Cláudio Prates, ex-América/MG. Claudinho Gaúcho como é conhecido, vem para o lugar de Alberto Valentim, que foi para o Red Bull.

O Santos foi o time que mais venceu em 2016. Segundo os números do Lance, o Peixe, campeão paulista e vice-campeão brasileiro, venceu 38 dos 66 jogos que disputou nesta temporada. O Palmeiras, campeão brasileiro, foi o segundo que mais venceu, com 35 triunfos em 65 jogos. O Corinthians saiu vitorioso em 33 partidas. Já o São Paulo, decepcionou este ano, colecionando 26 resultados positivos.

Agora é oficial. Para a alegria da torcida, Michel Bastos, de 33 anos, não é mais jogador do São Paulo. O vínculo foi encerrado ontem, com uma rescisão amigável. Nem o jogador e nem a diretoria terão que pagar qualquer tipo de multa. Agora, o ex-jogador da Seleção Brasileira está livre para acertar com outro clube. O Palmeiras tem interesse no polivalente, mas poderá enfrentar uma dura concorrência com o mundo árabe.

Jô, Luigi e agora Colin Kazim. É torcedor do Corinthians, não espere por um bom 2017. Está previsto mais um ano de sofrimento, pois esse será o ataque do Timão. Conseguiram acabar com o alvinegro após a saída de Tite. Roberto de Andrade pode ser considerado, facilmente, o pior presidente da história do clube. Que vergonha.

Marlone pode mesmo parar no Atlético/MG. Os dirigentes estão conversando. Outro que pode sair do Corinthians é o atacante Lucca. Técnico Cristóvão Borges, que assumiu o Vasco da Gama recentemente, pediu a contratação do jogador.

E ainda estava lendo uma matéria que afirma que o técnico Fábio Carille dará chance para os meninos da base, até pela falta de dinheiro no Corinthians. Estariam sendo monitorados os meias Mantuan e Fabrício Oya e o atacante Pedrinho. Vi essas promessas na Copa do Brasil Sub-17, afinal de contas, o Timão mandou seus jogos em Limeira. O Oya tem futuro. É um cobrador de faltas espetacular.

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de revogação da prisão preventiva de 14 torcedores do Corinthians que estão no complexo de presídios de Bangu há dois meses, em decorrência do envolvimento em uma briga com policiais militares nas arquibancadas do Maracanã. O jogo foi contra o Flamengo pelo Brasileirão.

O rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro com o Joinville foi a gota d’água para Fabiano Eller. O zagueiro anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 39 anos. Dos 16 clubes profissionais que defendeu, destaque para sua passagem no Inter/RS, onde foi campeão mundial em 2006. Pelo meu Vascão ele foi bicampeão brasileiro.

Outra notícia envolvendo a empresa Lamia me causou espanto. O jornal boliviano Sol de Pando trouxe uma reportagem na qual mostra que jogadores do Atlético Nacional da Colômbia pagaram o combustível da aeronave da Lamia em uma das viagens que o elenco fez com a companhia aérea para Assunção, no Paraguai.

Esse jogo citado acima foi contra o Cerro Porteño pela semifinal da Copa Sul-Americana. Segundo a reportagem, o dono do avião, Ricardo Albacete, recusou-se a pagar o combustível após uma escala em Cobija, cidade em que era prevista uma parada do avião da Chapecoense. Os jogadores então fizeram uma vaquinha de 3 mil dólares. Meu Deus!

Goleiro Jackson Follmann, que teve a perna direita amputada na tragédia com o avião da Chapecoense, recebeu a visita de atletas paralímpicos, entre eles Renato Leite, levantador da seleção brasileira de vôlei sentado e Mizael Conrado, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e bicampeão mundial de futebol de cinco. Isso fará bem ao jogador.

Jardel (PSD), ex-centroavante do Grêmio, teve seu mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E pior de tudo: 51 votos a 0. Entre as irregularidades: envolvimento com drogas, cobrança de parte dos salários dos servidores para uso pessoal e a utilização da estrutura pública para questões particulares.

Não pense que é só no Brasil que existem aproveitadores. Enquanto se casava no Uruguai com Vanessa Mansilla, a casa de Carlitos Tevez em San Isidro, nas imediações de Buenos Aires, era invadida por ladrões. Logo após a cerimônia, o atacante voltou às pressas para a Argentina., interrompendo sua lua-de-mel. As informações são do Jornal Olé.

Tevez deve anunciar ainda esta semana seu desligamento do Boca Juniors. O destino do craque será mesmo o futebol chinês. O Shanghai Shenhua pagará ao ex-jogador do Corinthians algo em torno de US$ 84 milhões (R$ 283 milhões) por dois anos de contrato.

PSG estuda oferecer R$ 160 milhões por Philippe Coutinho, destaque do Liverpool e da Seleção Brasileira.

Curiosidade do dia: Rivelino comentando o jogo entre Bélgica e Marrocos pela Copa do Mundo de 1994: “O jogo está muito violento, principalmente por parte dos jogadores bélgicos”.