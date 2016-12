Câmara de RC devolve R$7,5 milhões em dois anos à prefeitura

Priorizar a economia dos recursos públicos principalmente em época de crise. Com este objetivo, o presidente da Câmara Municipal João Zaine confirmou a devolução recorde à Prefeitura no biênio 2015/16: R$ 7,5 milhões.

Na última terça-feira, 27, Zaine esteve no gabinete do Prefeito Du Altimari onde entregou o relatório que comprova a devolução de R$ 3,8 milhões referente ao exercício 2016. Este valor somado aos R$ 3,7 milhões devolvidos no ano passado totaliza os R$ 7,5 milhões economizados pela Câmara Municipal em 24 meses.

“Assim como em 2015, tivemos um 2016 difícil onde a redução de receitas dos municípios trata-se de realidade”, observa o presidente. “Diante deste quadro, colocamos em prática programas de gestão que possibilitaram economia recorde dos recursos públicos e desta forma o Legislativo contribuiu para que a administração municipal pudesse honrar parte dos seus compromissos o que inclui o 13º do funcionalismo”, acrescenta Zaine.

Este valor expressivo, sinaliza o presidente, foi alcançado com ações administrativas que possibilitaram o corte de gastos sem prejuízos ao atendimento público. “Gostaria de agradecer o apoio de todos os vereadores e funcionários do Legislativo que de alguma forma contribuíram para que pudéssemos chegar a este resultado”, finaliza Zaine.