Árvore Solidária do Shopping Rio Claro

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro e o Shopping Rio Claro se uniram para uma grande ação em prol da infância e adolescência da cidade na arrecadação de brinquedos, roupas e sapatos para as crianças atendidas pelo Fundo Social por meio da ação Árvore Solidária, que mais uma vez contou com a participação da população.

Os presentes arrecadados foram entregues nesta terça-feira, 27 de dezembro, pelo Gerente Geral do Shopping Rio Claro, Everton Rondini, para a presidente do Fundo Social, Sra. Rosana Altimari.

“Estamos muito felizes com o sucesso desta campanha, pois a sociedade rio-clarense abraçou a nossa causa de fraternidade e valorização da infância e nos permitiu alcançar o nosso objetivo”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro, responsável pela campanha.



