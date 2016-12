ANO NOVO – VIDA NOVA

Ana Lucia Missaglia Guarnieri

No livro ‘História da Riqueza do Homem’, raríssimo de encontrar-se, Leo Huberman escreve que o Tempo é de Deus, não dos homens.

– O tempo é como uma bolha em que o olhar divino assiste a tudo que por Ele existe e vive, desde o verde da paisagem até o mais recôndito ser “invisível”. Nele, os homens também acrescentam suas boas ou más ações, seus encontros e desencontros, idéias brilhantes ou tenebrosas, sentimentos solidários ou perturbadores, que marcam o calendário de cada ano, ficando o balanço por nossa conta. –Como foi 2016, que já se vai despedindo?

Outro dia, Rubem Alves escreveu: “A mãe caminha com passos resolutos, olhando para a frente e para o chão. Olhando para o chão, ela procura as pedras do caminho, não por amor ao Drummond, mas para não dar topadas, e procura também as poças de água, não porque se tenha comovido com o lindo desenho do Escher, uma poça de água suja na qual se refletem o céu azul e os ramos verdes dos pinheiros, mas ela procura as poças para não sujar o sapato. A pedra do Drummond e a poça de água suja do Escher os adultos não veem, só as crianças e os artistas”.

Como se lê no Eclesiastes, no tempo dos homens, não há novidade.

Na obra teatral de Jean Paul Sartre, de onde surgiu a célebre frase, “o inferno são os outros”, um dos personagens critica duramente a covardia do companheiro de quarto do hotel, ambiente eternamente infernal, em que, como no Big Brother (-“como será o de 2017”?) os personagens não podem mudar, se querem vencer. Assim, o ano novo se torna um ano velho, mesmo antes de nascer, pois quando se sacrifica o ser humano no que tem de melhor, que é sua capacidade de estabelecer relações verdadeiras, embasadas na gratuidade, a frase da sabedoria antiga é bem atual: “Nada há de novo sob o Sol”.

Na beleza do espocar dos fogos de artifício, no brinde das taças de champanhe, no benzer-se com água benta das Igrejas, arremessam-se aos céus nossos pedidos de dias melhores para todos, “do ser feliz e deixar que os outros sejam felizes” (lema de Claudette Atibaia, redatora-chefe do “Diário do Rio Claro”) no acreditar na alquimia em que os sonhos se tornam realidade, tentando apagar com a borracha tudo que se assemelha à falta de perdão, à cara feia da injustiça, ao envelhecimento do coração…

Como, infelizmente, disse Millôr Fernandes sobre Machado de Assis: “Se ele deixa a bola na rede, eu chuto pro gol”…Como se o chute pudesse resolver as terríveis previsões que nos esperam (a corrupção escandalosa e avassaladora não cessa). Você sabe declinar a situação do impuro e a indignação sem sorte, quando se subestima a vida como bem de todos.

Se ao culto do corpo sucede o movimento do espírito como descoberta que rege tudo, nestes extremos, não há vida, quando se rejeita o próprio Deus, que foi reconhecido AO REPARTIR O PÃO. Aos que seguem Cristo, Sua recomendação de Mestre dos mestres é: “A cada dia tomar sua cruz e segui-Lo”…já que, segundo os místicos, “o inferno é o purgatório sem esperança” .

-Mas,então, onde o Ano Novo, como Vida Nova?

O Tempo é de Deus, não dos homens. (Huberman) E São Paulo nos remete à eterna literatura do Evangelho: “Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”. O Espírito que renova todas as coisas, há três dias , nos visitou em Seu Santo Natal. E Ele, segundo o Apóstolo, aprendeu pelo que sofreu e reconheceu: “Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos”.

A partir de então, a vida nova começa dentro de nós, a cada instante, mesmo no sofrimento. O Ano Novo é um antigo sempre novo ritual de passagem, que a isso nos convida. Como no lindo desenho do Escher, citado por Rubem Alves: uma poça de água suja na qual se refletem o céu azul e os ramos verdes dos pinheiros… que só AS CRIANÇAS E OS ARTISTAS veem.

Que o próximo primeiro de Janeiro de 2017 possa ser o Dia Mundial da Paz a partir do conhecimento de Nova Criatura que somos chamados a ser para que, cada vez mais, o Reino de Deus se torne realidade em nosso meio e o Ano Novo possa ser Vida Nova para todos.