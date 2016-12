Abandono de antigos prédios da Unesp gera insegurança em Rio Claro

Prédios abandonados que pertenciam à Universidade Estadual Paulista (Unesp) e agora são frequentados por andarilhos e usuários de drogas se transformaram em motivo de preocupação para moradores do bairro Santana, em Rio Claro.

Em um dos edifícios, na Rua 11, o mato alto toma conta. Há muito lixo espalhado e janelas quebradas. O muro é baixo, não há vigias e qualquer um pode entrar na construção, que no passado chegou a funcionar como posto de saúde, mas agora serve de abrigo para pessoas em situação de rua.

“A gente nunca foi atacado ou coisa assim por eles, mas a gente não confia, é uma vizinhança que não é confiável”, comentou o professor Hélio Wiebeck, um dos vizinhos do prédio.

A poucas quadras do local outro antigo prédio da universidade tem várias janelas quebradas e o estado de conservação é precário.

Comércio

A Polícia Militar contou que patrulha a área e já retirou os invasores dos imóveis algumas vezes, mas eles sempre voltam.

E não são apenas os moradores que se sentem inseguros. Os comerciantes também criticam a situação. O funileiro Luiz Fernando Prando disse que já perdeu a conta de quantas vezes teve peças furtadas por invasores dos prédios abandonados.

“Você larga um carro aqui e na hora em que você volta está com o vidro estourado, o rádio sumiu, a bateria sumiu, é tudo assim, você não tem sossego”, afirmou.

“Você fica sempre com um pé atrás, sempre fica um aqui na frente, outro lá no fundo, sempre de olho”, contou o empresário Ranunpho Bueno Junior.

Cuidados

A assessoria da Unesp disse que o prédio foi cedido em 2013 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) por um período de 60 anos.

O IFSP informou que, no plano orçamentário do ano que vem, será incluída a manutenção dos campi espalhados pelo estado. Segundo o instituto, ainda não há data prevista para a aprovação do plano e também não há um prazo para a manutenção do prédio de Rio Claro.

De acordo com a prefeitura, o antigo prédio da Unesp foi usado, temporariamente, para que o município instalasse um posto de saúde e, nesse período, houve manutenção e limpeza da área. Depois, com a mudança do posto para outro bairro, a administração devolveu o prédio para o instituto.

A Secretaria de Segurança Pública reforçou a importância de fazer boletim de ocorrência para que o policiamento seja direcionado para os bairros mais problemáticos. (fonte EPTV/São Carlos)