Vagas do PAT – segunda-feira, 26 de dezembro 2016

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:



Ajudante de eletricista

Ajudante auxiliar de bar **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Auxiliar de cozinha **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Auxiliar de enfermagem **Vaga para Home Care.

Auxiliar de garçom **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Auxiliar de limpeza **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Auxiliar financeiro **Vaga para captação de currículos.

Barman **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Cozinheiro geral

Encanador **Vaga para captação de currículos.

Enfermeiro **Vaga para Home Care.

Fisioterapeuta Geral**Vaga para Home Care.

Fonoaudiólogo Geral**Vaga para Home Care.

Garçom **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Guarulhos.

Mecânico de manutenção de máquina industrial **Vaga para captação de currículos.

Nutricionista **Vaga para Home Care.

Operador de caixa **Vaga para trabalhar em Ribeirão Preto e Itupeva.

Pedreiro **Vaga para captação de currículos.

Psicólogo clínico

Recepcionista atendente**Vaga para captação de currículos.

Técnico de enfermagem **Vaga para Home Care.

Terapeuta ocupacional

Torneiro cnc

Torneiro mecânico



Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até

seu limite de encaminhamento.